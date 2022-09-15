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Избирком Сахалина утвердил итоги выборов в парламент региона - РИА Новости, 15.09.2022
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Избирком Сахалина утвердил итоги выборов в парламент региона
Избирком Сахалина утвердил итоги выборов в парламент региона - РИА Новости, 15.09.2022
Избирком Сахалина утвердил итоги выборов в парламент региона
Сахалинский избирком на заседании 15 сентября утвердил окончательные итоги выборов депутатов областной думы восьмого созыва, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T08:44
2022-09-15T08:44
политика
сахалин
единый день голосования — 2022
сахалинская область
сахалинская областная дума
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сен – РИА Новости. Сахалинский избирком на заседании 15 сентября утвердил окончательные итоги выборов депутатов областной думы восьмого созыва, сообщила РИА Новости председатель избиркома Виктория Черкасова."В выборах, которые в регионе проходили в течение трех дней - 9,10 и 11 сентября - принял участие 111 161 человек, что составило 29,73% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования", - рассказала собеседница агентства.По ее информации, после обработки 100% бюллетеней по единому избирательному округу "Единая Россия" набрала 47,20% голосов, КПРФ - 14,25%, ЛДПР - 9,19%, "Новые люди" - 8,89%, "Партия пенсионеров" - 6,7%, "Справедливая Россия – за правду" - 5,14%, "Коммунисты России" - 2,55%, "Российская партия свободы и справедливости" - 1,46%, и партия "Родина" - 0,72%. Таким образом, в областной думе будут работать представители шести партий, преодолевших необходимый пятипроцентный порог явки избирателей.Среди одномандатников победу одержали Александр Гринберг (округ №1), Сергей Бондарев (№2), Ирина Савицкая (№3), Александр Шарифулин (№4), Андрей Хапочкин (№5), Роман Веденеев (№6), Юрий Цой (№7), Артем Круглик (№8), Юрий Им (№9), Евгений Лотин (№10), Александр Дорошенко (№11), Максим Козлов (№12), Наталья Коршунова (№13), Наталья Захарчук (№14), Александр Болотников (№15), Александр Радомский (№16), Михаил Бабчук (№17) и Владимир Розумейко (№18). Причем в 17 из 18 одномандатных округов интересы жителей будут защищать представители "Единой России", в одном округе победу одержал руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Роман Веденеев."Члены комиссии проголосовали за решения по итогам выборов по двум спискам и подписали итоговый протокол, в соответствии с которым выборы 2022 года в Сахалинскую областную думу восьмого созыва признаны состоявшимися", - отметила в заключение глава островного избиркома.
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политика, сахалин, единый день голосования — 2022, сахалинская область, сахалинская областная дума
Политика, Сахалин, Единый день голосования — 2022, Сахалинская область, Сахалинская областная Дума
08:44 15.09.2022
 
Избирком Сахалина утвердил итоги выборов в парламент региона

Представители шести партий вошли в состав Сахалинской областной думы восьмого созыва

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости
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Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сен – РИА Новости. Сахалинский избирком на заседании 15 сентября утвердил окончательные итоги выборов депутатов областной думы восьмого созыва, сообщила РИА Новости председатель избиркома Виктория Черкасова.
"В выборах, которые в регионе проходили в течение трех дней - 9,10 и 11 сентября - принял участие 111 161 человек, что составило 29,73% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования", - рассказала собеседница агентства.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 13:32
"Рубеж пройден". В России подводят итоги единого дня голосования
По ее информации, после обработки 100% бюллетеней по единому избирательному округу "Единая Россия" набрала 47,20% голосов, КПРФ - 14,25%, ЛДПР - 9,19%, "Новые люди" - 8,89%, "Партия пенсионеров" - 6,7%, "Справедливая Россия – за правду" - 5,14%, "Коммунисты России" - 2,55%, "Российская партия свободы и справедливости" - 1,46%, и партия "Родина" - 0,72%. Таким образом, в областной думе будут работать представители шести партий, преодолевших необходимый пятипроцентный порог явки избирателей.
Среди одномандатников победу одержали Александр Гринберг (округ №1), Сергей Бондарев (№2), Ирина Савицкая (№3), Александр Шарифулин (№4), Андрей Хапочкин (№5), Роман Веденеев (№6), Юрий Цой (№7), Артем Круглик (№8), Юрий Им (№9), Евгений Лотин (№10), Александр Дорошенко (№11), Максим Козлов (№12), Наталья Коршунова (№13), Наталья Захарчук (№14), Александр Болотников (№15), Александр Радомский (№16), Михаил Бабчук (№17) и Владимир Розумейко (№18). Причем в 17 из 18 одномандатных округов интересы жителей будут защищать представители "Единой России", в одном округе победу одержал руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Роман Веденеев.
"Члены комиссии проголосовали за решения по итогам выборов по двум спискам и подписали итоговый протокол, в соответствии с которым выборы 2022 года в Сахалинскую областную думу восьмого созыва признаны состоявшимися", - отметила в заключение глава островного избиркома.
Подсчет голосов на выборах в России
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

Электронное табло с информацией о выборах в информационном центре ЦИК РФ в Москве
1 из 11

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
2 из 11

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном достают из переносной урны бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
3 из 11

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
4 из 11

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после завершения голосования
5 из 11

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

Сотрудник избирательной комиссии во Владивостоке уничтожает неиспользованные бюллетени после завершения голосования. 11 сентября во Владивостоке состоялись выборы депутатов городской Думы
6 из 11

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Сотрудники избирательного участка №360 в Санкт-Петербурге подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга
7 из 11

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

Сотрудники избирательного участка в Томске подсчитывают бюллетени после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
8 из 11

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

© РИА Новости / Яков Андреев
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

Сотрудники избирательного участка в Томске собирают данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
9 из 11

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

© РИА Новости / Яков Андреев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

Электронное табло с предварительными результатами выборов в информационном центре ЦИК РФ в Москве
10 из 11

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
11 из 11

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
1 из 11

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 11

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 11

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 11

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
6 из 11

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
7 из 11

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 11

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
10 из 11

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
11 из 11

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

© РИА Новости / Яков Андреев
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