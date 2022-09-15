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Избирком Сахалина утвердил итоги выборов в парламент региона

Избирком Сахалина утвердил итоги выборов в парламент региона - РИА Новости, 15.09.2022

Избирком Сахалина утвердил итоги выборов в парламент региона

Сахалинский избирком на заседании 15 сентября утвердил окончательные итоги выборов депутатов областной думы восьмого созыва, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:44

2022-09-15T08:44

2022-09-15T08:44

политика

сахалин

единый день голосования — 2022

сахалинская область

сахалинская областная дума

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сен – РИА Новости. Сахалинский избирком на заседании 15 сентября утвердил окончательные итоги выборов депутатов областной думы восьмого созыва, сообщила РИА Новости председатель избиркома Виктория Черкасова."В выборах, которые в регионе проходили в течение трех дней - 9,10 и 11 сентября - принял участие 111 161 человек, что составило 29,73% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования", - рассказала собеседница агентства.По ее информации, после обработки 100% бюллетеней по единому избирательному округу "Единая Россия" набрала 47,20% голосов, КПРФ - 14,25%, ЛДПР - 9,19%, "Новые люди" - 8,89%, "Партия пенсионеров" - 6,7%, "Справедливая Россия – за правду" - 5,14%, "Коммунисты России" - 2,55%, "Российская партия свободы и справедливости" - 1,46%, и партия "Родина" - 0,72%. Таким образом, в областной думе будут работать представители шести партий, преодолевших необходимый пятипроцентный порог явки избирателей.Среди одномандатников победу одержали Александр Гринберг (округ №1), Сергей Бондарев (№2), Ирина Савицкая (№3), Александр Шарифулин (№4), Андрей Хапочкин (№5), Роман Веденеев (№6), Юрий Цой (№7), Артем Круглик (№8), Юрий Им (№9), Евгений Лотин (№10), Александр Дорошенко (№11), Максим Козлов (№12), Наталья Коршунова (№13), Наталья Захарчук (№14), Александр Болотников (№15), Александр Радомский (№16), Михаил Бабчук (№17) и Владимир Розумейко (№18). Причем в 17 из 18 одномандатных округов интересы жителей будут защищать представители "Единой России", в одном округе победу одержал руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Роман Веденеев."Члены комиссии проголосовали за решения по итогам выборов по двум спискам и подписали итоговый протокол, в соответствии с которым выборы 2022 года в Сахалинскую областную думу восьмого созыва признаны состоявшимися", - отметила в заключение глава островного избиркома.

https://ria.ru/20220912/vybory-1816158588.html

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Ольга Фомченкова

политика, сахалин, единый день голосования — 2022, сахалинская область, сахалинская областная дума