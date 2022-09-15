https://ria.ru/20220915/rt-1817057382.html

Россия изучит решение по RT France, заявил зампостпреда при ОБСЕ

Россия изучит решение по RT France, заявил зампостпреда при ОБСЕ - РИА Новости, 15.09.2022

Россия изучит решение по RT France, заявил зампостпреда при ОБСЕ

Решение суда ЕС по жалобе RT France будет изучено в РФ на предмет возможных встречных мер, заявил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ российский... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:35

2022-09-15T17:35

2022-09-15T17:35

в мире

россия

франция

максим буякевич

обсе

евросоюз

rt france

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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Решение суда ЕС по жалобе RT France будет изучено в РФ на предмет возможных встречных мер, заявил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ российский зампостпреда Максим Буякевич.Ранее суд ЕС отклонил иск RT France о приостановке действия санкций Евросоюза, в рамках которых было запрещено вещание ряда СМИ, в том числе RT. Телеканал уже заявил о намерении подать апелляцию."Последствия принятого вердикта, включая правовые, будут изучены компетентными российскими ведомствами, в том числе на предмет принятия возможных встречных мер", - заявил Буякевич, добавив, что "сюжет с RT France требует четкой и публичной реакции представителя (ОБСЕ - ред) по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру".По словам Буякевича, решением по обращению RT France "судебная инстанция Евросоюза, то есть "коллективный Брюссель", в очередной раз проявила свою ангажированность и антироссийскую заряженность".Диппредставительство России при ООН в Женеве ранее официально обратилось к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой отреагировать на нарушение свободы слова в связи с блокировкой RT France.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220727/evropa-1805387502.html

https://ria.ru/20220727/smi-1805294523.html

https://ria.ru/20220728/moderatsiya-1805476677.html

https://ria.ru/20220831/rt-1813587672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, франция, максим буякевич, обсе, евросоюз, rt france