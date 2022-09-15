Россия изучит решение по RT France, заявил зампостпреда при ОБСЕ
Зампостпреда Буякевич: Россия изучит решение суда ЕС по RT France на предмет встречных мер
Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Решение суда ЕС по жалобе RT France будет изучено в РФ на предмет возможных встречных мер, заявил в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ российский зампостпреда Максим Буякевич.
Ранее суд ЕС отклонил иск RT France о приостановке действия санкций Евросоюза, в рамках которых было запрещено вещание ряда СМИ, в том числе RT. Телеканал уже заявил о намерении подать апелляцию.
"Последствия принятого вердикта, включая правовые, будут изучены компетентными российскими ведомствами, в том числе на предмет принятия возможных встречных мер", - заявил Буякевич, добавив, что "сюжет с RT France требует четкой и публичной реакции представителя (ОБСЕ - ред) по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру".
По словам Буякевича, решением по обращению RT France "судебная инстанция Евросоюза, то есть "коллективный Брюссель", в очередной раз проявила свою ангажированность и антироссийскую заряженность".
Диппредставительство России при ООН в Женеве ранее официально обратилось к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой отреагировать на нарушение свободы слова в связи с блокировкой RT France.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.