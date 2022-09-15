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Государственная санитарно-эпидемиологическая служба

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба - РИА Новости, 15.09.2022

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T04:01

2022-09-15T04:01

2022-09-15T04:01

справки

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке. Первые управления, которые занимались поиском причин и предупреждением болезней, возникли в начале XIX века. Они наблюдали за соблюдением чистоты в городах, количеством и качеством съестных запасов, а также условиями работы на заводах, фабриках. В 1882 году была сформирована концепция гигиены как отдельной науки.С первых лет существования Советской России предпринимались попытки создания сети санэпидслужбы. С 1919 года на всей территории страны в составе отделов здравоохранения исполкомов местных Советов образовывались санитарно-эпидемиологические подотделы, методическое руководство которыми осуществляла санитарно-эпидемиологическая секция Наркомздрава РСФСР. 15 сентября 1922 года был издан декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР "О санитарных органах республики", которым была узаконена система государственного санитарного надзора, определены права и обязанности санитарных органов. Эта дата считается днем основания санитарно-эпидемиологической службы. С этого времени в стране началось создание сети специализированных санитарно-профилактических учреждений – санитарно-эпидемиологических станций.Первые шаги санитарно-эпидемиологической службы были нелегки. Важнейшими задачами, поставленными реальной действительностью перед службой в условиях последствий гражданской войны, были борьба с небывалыми эпидемиями холеры и брюшного тифа, широким распространением сыпного тифа, малярии, кишечных инфекций, с тяжелейшими антисанитарными условиями жизни населения, и без того страдавшего от голода и холода. Именно в эти годы были определены и сформулированы основные принципы построения санитарной организации.К началу 1930-х годов санитарная служба перешла от интенсивной борьбы с эпидемиями к плановой оздоровительной деятельности условий жизни населения. Рост промышленности, развитие сельского хозяйства требовали расширения санитарно-оздоровительных мероприятий. Была увеличена сеть санитарных учреждений и количество санитарных врачей-гигиенистов, эпидемиологов, расширены их права и обязанности. Постановлениями СНК РСФСР от 19 февраля 1927 года "О санитарных органах Республики" и от 8 октября 1927 года "Об утверждении Положения о санитарных органах Республики" были установлены дифференцированные нормы санитарного обслуживания районов и городов с учетом их промышленного значения и определены функции санитарных органов, права и обязанности санитарных врачей.Успешному решению ряда организационных вопросов строительства санитарного дела способствовало их детальное рассмотрение на десятом Всероссийском съезде санитарных врачей, бактериологов и эпидемиологов в 1926 году и на седьмом Всероссийском съезде здравотделов в 1930 году.Были приняты меры по улучшению подготовки врачей по гигиене. В учебный план медицинских факультетов введены социальная гигиена, гигиена труда и гигиена воспитания. Для подготовки санитарных врачей с начала 1930/31 учебного года в ряде медицинских институтов были организованы санитарно-профилактические факультеты; в 1930 году был открыт санитарно-профилактический факультет (в настоящее время – медико-профилактический) Первого Московского медицинского института (ныне университет) имени И.М. Сеченова.К 1940 году в стране уже действовало около двух тысяч санитарно-эпидемиологических станций, из них в 1150 функционировали санитарно-бактериологические лаборатории; 787 дезинфекционных и 1929 малярийных станций, пунктов и отрядов; 47 бруцеллезных станций и 49 противочумных учреждений. В санитарно-эпидемиологической службе работало более 11 тысяч врачей. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) государственная санитарная служба выполняла свой долг и в тылу, и на фронте, сдерживая, а нередко и предупреждая, развитие эпидемий тифа, кишечных инфекций. В первые послевоенные годы деятельность санитарных врачей была брошена на ликвидацию последствий войны и нормализацию санитарно-эпидемической обстановки.Развитие службы в период 1946-1976 годов характеризовалось регламентацией организационных форм санитарно-эпидемиологического обслуживания населения.Важную роль в охране здоровья населения страны сыграли законы о здравоохранении, принятые Верховным Советом СССР и союзных республик в 1971 году, в которых было определено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается проведением комплексных санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических мероприятий и системой государственного санитарного надзора, а нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет дисциплинарную, административную и(или) уголовную ответственность. В 1980-е годы санитарно-противоэпидемическая служба принимала участие в разработке и оценке генеральных схем размещения отраслей народного хозяйства, проектов районной планировки и крупных промышленных комплексов. В этот период в стране была создана эффективная система вакцинопрофилактики, разработаны и внедрены в практику здравоохранения вакцины против дифтерии, кори, эпидемического паротита, полиомиелита, гриппа.В 1991 году с принятием Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" начался качественно новый этап развития санитарно-эпидемиологической службы. Впервые в истории страны на законодательном уровне было введено правовое регулирование деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.В 1999 году был принят новый Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который не только уточнил редакцию основных положений закона 1991 года, но и включил в себя ряд принципиальных положений, которые ранее регулировались подзаконными актами. С 9 марта 2004 года в составе санитарно-эпидемиологической службы произошли коренные перемены, в результате которых в стране появилась новая организация – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Служба, помимо санитарно-эпидемиологического надзора, была наделена надзором на потребительском рынке и в сфере защиты прав потребителей. Изначально Роспотребнадзор был в подчинении Министерства здравоохранения и социального развития, а с мая 2012 года указом президента был передан в непосредственное ведение правительства России.Согласно действующему Положению о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (2004), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей и федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности). Федеральная служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными организациями.В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека образовано 85 территориальных управлений и 85 центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации. Помимо территориальных управлений и центров гигиены и эпидемиологии, в составе Роспотребнадзора находятся 21 научно-исследовательский институт, 18 противочумных станций, организации дезинфекционного профиля.Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством Российской Федерации.С октября 2013 года в статусе исполняющей обязанности, с апреля 2014 года – в статусе руководителя эту должность занимает Анна Попова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)