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Постпред России выразила надежду, что саммит в Самарканде укрепит роль ШОС
Постпред России выразила надежду, что саммит в Самарканде укрепит роль ШОС - РИА Новости, 15.09.2022
Постпред России выразила надежду, что саммит в Самарканде укрепит роль ШОС
Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества позволит лидерам стран-участниц в очном формате обсудить ключевые проблемы международной и региональной РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T04:59
2022-09-15T04:59
2022-09-15T08:32
в мире
россия
шос
саммит шос в самарканде
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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества позволит лидерам стран-участниц в очном формате обсудить ключевые проблемы международной и региональной повестки дня, Россия надеется, что саммит укрепит роль и позиции ШОС в системе международных отношений, заявила журналистам постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина.Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.По ее словам, повестка для работы ШОС становится все шире и шире. "Мы рассчитываем, что итоги саммита станут важным фактором в укреплении роли и позиции ШОС в современной системе международных отношений, расширении географического ареала и направлений практического сотрудничества, укреплении гуманитарных и культурных связей, что немаловажно для устойчивого развития, обеспечения стабильности и безопасности", - сказала дипломат.Она подчеркнула, что "пандемия, локдауны, невозможность личных контактов, хотя они сейчас возобновляются уже, имели определенный негативный эффект для многостороннего сотрудничества". "Хочется надеяться, что нынешний саммит придаст определенный импульс, позволит активизировать взаимодействие, возможно, появятся какие-то новые идеи о том, как совершенствовать работу форума, потому что мир не стоит на месте, все меняется, и каким бы успешным ни был наш формат, все равно необходимо думать о том, как приспосабливать его к новым условиям", - подытожила Степкина.
https://ria.ru/20220915/sravnenie-1816879208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
04:59 15.09.2022 (обновлено: 08:32 15.09.2022)
Постпред России выразила надежду, что саммит в Самарканде укрепит роль ШОС
Постпред России Степкина выразила надежду, что саммит в Самарканде укрепит роль ШОС в мире
ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества позволит лидерам стран-участниц в очном формате обсудить ключевые проблемы международной и региональной повестки дня, Россия надеется, что саммит укрепит роль и позиции ШОС в системе международных отношений, заявила журналистам постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина.
Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.
"Нынешний саммит – первый за последние три года саммит в очном формате с участием всех глав государств… Исходим из того, что в этот раз наши лидеры смогут провести откровенный, доверительный и открытый разговор по всем ключевым проблемным моментам нынешней международной и региональной повестки дня и по внутришосовским вопросам", - заявила Степкина на брифинге в преддверии открытия саммита в Самарканде.
По ее словам, повестка для работы ШОС становится все шире и шире. "Мы рассчитываем, что итоги саммита станут важным фактором в укреплении роли и позиции ШОС в современной системе международных отношений, расширении географического ареала и направлений практического сотрудничества, укреплении гуманитарных и культурных связей, что немаловажно для устойчивого развития, обеспечения стабильности и безопасности", - сказала дипломат.
Она подчеркнула, что "пандемия, локдауны, невозможность личных контактов, хотя они сейчас возобновляются уже, имели определенный негативный эффект для многостороннего сотрудничества". "Хочется надеяться, что нынешний саммит придаст определенный импульс, позволит активизировать взаимодействие, возможно, появятся какие-то новые идеи о том, как совершенствовать работу форума, потому что мир не стоит на месте, все меняется, и каким бы успешным ни был наш формат, все равно необходимо думать о том, как приспосабливать его к новым условиям", - подытожила Степкина.