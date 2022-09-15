https://ria.ru/20220915/rezervy-1816876693.html

Экономист призвал не хранить золотовалютные резервы России только в юанях

Экономист призвал не хранить золотовалютные резервы России только в юанях - РИА Новости, 15.09.2022

Экономист призвал не хранить золотовалютные резервы России только в юанях

Доллары и евро для золотовалютного запаса России сейчас стали бессмысленными, однако, чтобы вновь не попасть в зависимость - на сей раз от Китая, не стоит... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T03:23

2022-09-15T03:23

2022-09-15T03:24

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Доллары и евро для золотовалютного запаса России сейчас стали бессмысленными, однако, чтобы вновь не попасть в зависимость - на сей раз от Китая, не стоит держать весь объем в китайской валюте, заявил РИА Новости заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сказал, что утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов и Россия шаг за шагом уходит от использования "ненадежных, скомпрометировавших себя валют". Помощник президента РФ Максим Орешкин ранее заявил, что российские резервы надо хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например, китайский юань. По этой же теме высказался и глава Минфина Антон Силуанов - по его мнению, хранить резервы надо в самом золоте, юанях и других валютах дружественных стран.Что касается других вариантов, то это, по его словам, конечно, золото. "Но здесь тоже не все просто. Поскольку западные страны в рамках антироссийских санкций отказались от его покупки у Москвы. Значит, необходимо искать новых клиентов, например, в Индии, на Ближнем Востоке",- добавил он.Исходя из всего этого, эксперт уверен, что к своим золотовалютным резервам России сейчас надо подходить строго дифференцированно. "Правило простое: нельзя все яйца складывать в одну корзину. Одну часть золотовалютных резервов стоит хранить в юанях, другую – в золоте, третью – в валютах дружественных стран, допустим, индийских рупиях, иранских реалах, или турецких лирах",- заключил Столяров.

https://ria.ru/20220907/torgovlya-1815044057.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, китай