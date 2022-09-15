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Экономист призвал не хранить золотовалютные резервы России только в юанях - РИА Новости, 15.09.2022
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Экономист призвал не хранить золотовалютные резервы России только в юанях
Экономист призвал не хранить золотовалютные резервы России только в юанях - РИА Новости, 15.09.2022
Экономист призвал не хранить золотовалютные резервы России только в юанях
Доллары и евро для золотовалютного запаса России сейчас стали бессмысленными, однако, чтобы вновь не попасть в зависимость - на сей раз от Китая, не стоит... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T03:23
2022-09-15T03:24
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Доллары и евро для золотовалютного запаса России сейчас стали бессмысленными, однако, чтобы вновь не попасть в зависимость - на сей раз от Китая, не стоит держать весь объем в китайской валюте, заявил РИА Новости заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сказал, что утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов и Россия шаг за шагом уходит от использования "ненадежных, скомпрометировавших себя валют". Помощник президента РФ Максим Орешкин ранее заявил, что российские резервы надо хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например, китайский юань. По этой же теме высказался и глава Минфина Антон Силуанов - по его мнению, хранить резервы надо в самом золоте, юанях и других валютах дружественных стран.Что касается других вариантов, то это, по его словам, конечно, золото. "Но здесь тоже не все просто. Поскольку западные страны в рамках антироссийских санкций отказались от его покупки у Москвы. Значит, необходимо искать новых клиентов, например, в Индии, на Ближнем Востоке",- добавил он.Исходя из всего этого, эксперт уверен, что к своим золотовалютным резервам России сейчас надо подходить строго дифференцированно. "Правило простое: нельзя все яйца складывать в одну корзину. Одну часть золотовалютных резервов стоит хранить в юанях, другую – в золоте, третью – в валютах дружественных стран, допустим, индийских рупиях, иранских реалах, или турецких лирах",- заключил Столяров.
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экономика, россия, китай
Экономика, Россия, Китай
03:23 15.09.2022 (обновлено: 03:24 15.09.2022)
 
Экономист призвал не хранить золотовалютные резервы России только в юанях

Экономист Столяров: России нельзя хранить свои золотовалютные резервы только в юанях

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Доллары и евро для золотовалютного запаса России сейчас стали бессмысленными, однако, чтобы вновь не попасть в зависимость - на сей раз от Китая, не стоит держать весь объем в китайской валюте, заявил РИА Новости заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сказал, что утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов и Россия шаг за шагом уходит от использования "ненадежных, скомпрометировавших себя валют". Помощник президента РФ Максим Орешкин ранее заявил, что российские резервы надо хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например, китайский юань. По этой же теме высказался и глава Минфина Антон Силуанов - по его мнению, хранить резервы надо в самом золоте, юанях и других валютах дружественных стран.
"Копить золотовалютные резервы в долларах или евро сейчас России бессмысленно, потому, что в любой момент может произойти блокировка этих активов. Самой понятной альтернативой становится юань, хотя он и не является ликвидной валютой. Но тут есть большая проблема. Делать это надо осторожно, чтобы не попасть в зависимость на сей раз от Китая",- сказал Столяров.
Что касается других вариантов, то это, по его словам, конечно, золото. "Но здесь тоже не все просто. Поскольку западные страны в рамках антироссийских санкций отказались от его покупки у Москвы. Значит, необходимо искать новых клиентов, например, в Индии, на Ближнем Востоке",- добавил он.
Исходя из всего этого, эксперт уверен, что к своим золотовалютным резервам России сейчас надо подходить строго дифференцированно. "Правило простое: нельзя все яйца складывать в одну корзину. Одну часть золотовалютных резервов стоит хранить в юанях, другую – в золоте, третью – в валютах дружественных стран, допустим, индийских рупиях, иранских реалах, или турецких лирах",- заключил Столяров.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время интервью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 10:05
Лидер Мьянмы предложил использовать рубль, юань и рупию вместо доллара
 
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