Рейтинг@Mail.ru
Рецепт "русских пирогов" привел иностранцев в ужас - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/retsept-1817017991.html
Рецепт "русских пирогов" привел иностранцев в ужас
Рецепт "русских пирогов" привел иностранцев в ужас - РИА Новости, 15.09.2022
Рецепт "русских пирогов" привел иностранцев в ужас
Читатели The New York Times в Twitter раскритиковали опубликованный изданием рецепт польско-украинских вареников из-за его названия. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:38
2022-09-15T15:38
в мире
украина
россия
польша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747488843_0:176:1920:1256_1920x0_80_0_0_71cdb2897d105ed118a4394c61494c3d.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели The New York Times в Twitter раскритиковали опубликованный изданием рецепт польско-украинских вареников из-за его названия.Популярные в Польше и на Украине вареники с картофелем и творогом исторически носили в польском языке название "ruskie pierogi". При этом они имеют мало общего с русской кухней, а их состав отличается от распространенных в России пельменей.Однако читатели NYT не разобрались до конца в тонкостях славянской культуры. Для них слово "ruskie" в названии блюда стало символом поддержки России американскими журналистами."Вообще-то эти вареники родом из Украины, а не России. Стоит знать географию рецептов, которые публикуете", — написала одна из пользовательниц в комментариях."Вам бы тоже не помешало почитать историю, прежде чем кого-то исправлять. Это в первую очередь польское и только затем украинское блюдо", — ответили предыдущему комментатору."NYT, вы издеваетесь? Это украинская еда, а не русская. И это после шести месяцев конфликта. Да что с вами не так?" — добавил другой читатель."Это оскорбительное название. Вареники — традиционное блюдо национальных кухонь стран Восточной Европы, особенно популярны в Польше и на Украине. При нынешней ситуации в мире использовать слово русский в названии по крайней мере неуместно", — обратились к редакции."Вы что, глухи и слепы? Как можно называть украинцев и их кухню русскими", — возмутился пользователь.На фоне специальной операции на Украине в западных странах участились случаи "отмены всего русского". Это коснулось и традиционных названий блюд и продуктов. Например, в конце июля стало известно, что крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka переименовала "московское" мороженое в "киевское".
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816995354.html
https://ria.ru/20220726/borsch-1804916760.html
https://ria.ru/20220913/evrosoyuz-1816332378.html
украина
россия
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747488843_44:0:1751:1280_1920x0_80_0_0_0a015973ed4c349e3c120974da4d401d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, сша
В мире, Украина, Россия, Польша, США
15:38 15.09.2022
 
Рецепт "русских пирогов" привел иностранцев в ужас

NYT довела читателей до истерики рецептом польско-украинских вареников

© Pixabay / Daria-YakovlevaВареники с картофелем
Вареники с картофелем - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Pixabay / Daria-Yakovleva
Вареники с картофелем . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели The New York Times в Twitter раскритиковали опубликованный изданием рецепт польско-украинских вареников из-за его названия.
Популярные в Польше и на Украине вареники с картофелем и творогом исторически носили в польском языке название "ruskie pierogi". При этом они имеют мало общего с русской кухней, а их состав отличается от распространенных в России пельменей.
Однако читатели NYT не разобрались до конца в тонкостях славянской культуры. Для них слово "ruskie" в названии блюда стало символом поддержки России американскими журналистами.
"Вообще-то эти вареники родом из Украины, а не России. Стоит знать географию рецептов, которые публикуете", — написала одна из пользовательниц в комментариях.
"Вам бы тоже не помешало почитать историю, прежде чем кого-то исправлять. Это в первую очередь польское и только затем украинское блюдо", — ответили предыдущему комментатору.
"NYT, вы издеваетесь? Это украинская еда, а не русская. И это после шести месяцев конфликта. Да что с вами не так?" — добавил другой читатель.
"Это оскорбительное название. Вареники — традиционное блюдо национальных кухонь стран Восточной Европы, особенно популярны в Польше и на Украине. При нынешней ситуации в мире использовать слово русский в названии по крайней мере неуместно", — обратились к редакции.
"Вы что, глухи и слепы? Как можно называть украинцев и их кухню русскими", — возмутился пользователь.
На фоне специальной операции на Украине в западных странах участились случаи "отмены всего русского". Это коснулось и традиционных названий блюд и продуктов. Например, в конце июля стало известно, что крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka переименовала "московское" мороженое в "киевское".

Читайте также:

 
В миреУкраинаРоссияПольшаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала