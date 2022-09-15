https://ria.ru/20220915/retsept-1817017991.html
Рецепт "русских пирогов" привел иностранцев в ужас
Рецепт "русских пирогов" привел иностранцев в ужас - РИА Новости, 15.09.2022
Рецепт "русских пирогов" привел иностранцев в ужас
Читатели The New York Times в Twitter раскритиковали опубликованный изданием рецепт польско-украинских вареников из-за его названия. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:38
2022-09-15T15:38
2022-09-15T15:38
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели The New York Times в Twitter раскритиковали опубликованный изданием рецепт польско-украинских вареников из-за его названия.Популярные в Польше и на Украине вареники с картофелем и творогом исторически носили в польском языке название "ruskie pierogi". При этом они имеют мало общего с русской кухней, а их состав отличается от распространенных в России пельменей.Однако читатели NYT не разобрались до конца в тонкостях славянской культуры. Для них слово "ruskie" в названии блюда стало символом поддержки России американскими журналистами."Вообще-то эти вареники родом из Украины, а не России. Стоит знать географию рецептов, которые публикуете", — написала одна из пользовательниц в комментариях."Вам бы тоже не помешало почитать историю, прежде чем кого-то исправлять. Это в первую очередь польское и только затем украинское блюдо", — ответили предыдущему комментатору."NYT, вы издеваетесь? Это украинская еда, а не русская. И это после шести месяцев конфликта. Да что с вами не так?" — добавил другой читатель."Это оскорбительное название. Вареники — традиционное блюдо национальных кухонь стран Восточной Европы, особенно популярны в Польше и на Украине. При нынешней ситуации в мире использовать слово русский в названии по крайней мере неуместно", — обратились к редакции."Вы что, глухи и слепы? Как можно называть украинцев и их кухню русскими", — возмутился пользователь.На фоне специальной операции на Украине в западных странах участились случаи "отмены всего русского". Это коснулось и традиционных названий блюд и продуктов. Например, в конце июля стало известно, что крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka переименовала "московское" мороженое в "киевское".
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816995354.html
https://ria.ru/20220726/borsch-1804916760.html
https://ria.ru/20220913/evrosoyuz-1816332378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, польша, сша
В мире, Украина, Россия, Польша, США
Рецепт "русских пирогов" привел иностранцев в ужас
NYT довела читателей до истерики рецептом польско-украинских вареников
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Читатели The New York Times в Twitter
раскритиковали опубликованный изданием рецепт польско-украинских вареников из-за его названия.
Популярные в Польше
и на Украине
вареники с картофелем и творогом исторически носили в польском языке название "ruskie pierogi". При этом они имеют мало общего с русской кухней, а их состав отличается от распространенных в России
пельменей.
Однако читатели NYT не разобрались до конца в тонкостях славянской культуры. Для них слово "ruskie" в названии блюда стало символом поддержки России американскими журналистами.
"Вообще-то эти вареники родом из Украины, а не России. Стоит знать географию рецептов, которые публикуете", — написала одна из пользовательниц в комментариях.
"Вам бы тоже не помешало почитать историю, прежде чем кого-то исправлять. Это в первую очередь польское и только затем украинское блюдо", — ответили предыдущему комментатору.
"NYT, вы издеваетесь? Это украинская еда, а не русская. И это после шести месяцев конфликта. Да что с вами не так?" — добавил другой читатель.
"Это оскорбительное название. Вареники — традиционное блюдо национальных кухонь стран Восточной Европы
, особенно популярны в Польше и на Украине. При нынешней ситуации в мире использовать слово русский в названии по крайней мере неуместно", — обратились к редакции.
"Вы что, глухи и слепы? Как можно называть украинцев и их кухню русскими", — возмутился пользователь.
На фоне специальной операции на Украине в западных странах участились случаи "отмены всего русского". Это коснулось и традиционных названий блюд и продуктов. Например, в конце июля стало известно, что крупнейшая продуктовая сеть Германии
Edeka переименовала "московское" мороженое в "киевское".