https://ria.ru/20220915/rets-1817012794.html

РЭЦ: экспортный потенциал переговоров в Стамбуле составил $17,7 млн

РЭЦ: экспортный потенциал переговоров в Стамбуле составил $17,7 млн - РИА Новости, 15.09.2022

РЭЦ: экспортный потенциал переговоров в Стамбуле составил $17,7 млн

Многоотраслевая деловая миссия российских компаний под брендом Made in Russia завершилась в Стамбуле, экспортный потенциал встреч бизнеса двух стран составил... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:22

2022-09-15T15:22

2022-09-15T15:22

российский экспортный центр (рэц)

россия

стамбул

турция

экономика

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия российских компаний под брендом Made in Russia завершилась в Стамбуле, экспортный потенциал встреч бизнеса двух стран составил почти 18 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Компании провели 152 встречи с турецкими партнерами в формате b2b. Их экспортный потенциал достиг 17,7 миллиона долларов. Наиболее востребованными товарами оказалась продукция строительного сектора", - сообщает РЭЦ.Центр добавляет, что в деловой поездке свою продукцию представили 13 российских предприятий, активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность на территории Турции. Среди участников миссии – производители медицинского диагностического оборудования, промышленных технологий, пищевой продукции, анимационных сериалов, детских игровых комплексов и тренажерного оборудования.Бизнес-миссию открыла пленарная сессия на тему "Россия-Турция: перспективы развития взаимной торговли", направленная на развитие двухсторонних торговых отношений. В ходе сессии участники обсудили особенности выхода на рынок Турции, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, перспективы российского экспорта и участия российских компаний в реализации задач инфраструктурного развития Турции.В сессии приняли участие крупные бизнес-ассоциации и деловые круги Турции, в том числе Деловой Совет по внешнеэкономическим связям (DEiK), Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD), Конфедерация предприятий и бизнеса (TURKONFED), Ассоциация молодых предпринимателей Турции (TÜGİAD), Российско-турецкий торговый дом (РОСТ). С российской стороны в числе спикеров выступили генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов и руководитель торгового представительства РФ в Стамбуле Артур Леонтьев.

https://ria.ru/20220908/rets-1815539783.html

https://ria.ru/20220915/rets-1816946077.html

россия

стамбул

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, стамбул, турция, экономика