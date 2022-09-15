Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: экспортный потенциал переговоров в Стамбуле составил $17,7 млн - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/rets-1817012794.html
РЭЦ: экспортный потенциал переговоров в Стамбуле составил $17,7 млн
РЭЦ: экспортный потенциал переговоров в Стамбуле составил $17,7 млн - РИА Новости, 15.09.2022
РЭЦ: экспортный потенциал переговоров в Стамбуле составил $17,7 млн
Многоотраслевая деловая миссия российских компаний под брендом Made in Russia завершилась в Стамбуле, экспортный потенциал встреч бизнеса двух стран составил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:22
2022-09-15T15:22
российский экспортный центр (рэц)
россия
стамбул
турция
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия российских компаний под брендом Made in Russia завершилась в Стамбуле, экспортный потенциал встреч бизнеса двух стран составил почти 18 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Компании провели 152 встречи с турецкими партнерами в формате b2b. Их экспортный потенциал достиг 17,7 миллиона долларов. Наиболее востребованными товарами оказалась продукция строительного сектора", - сообщает РЭЦ.Центр добавляет, что в деловой поездке свою продукцию представили 13 российских предприятий, активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность на территории Турции. Среди участников миссии – производители медицинского диагностического оборудования, промышленных технологий, пищевой продукции, анимационных сериалов, детских игровых комплексов и тренажерного оборудования.Бизнес-миссию открыла пленарная сессия на тему "Россия-Турция: перспективы развития взаимной торговли", направленная на развитие двухсторонних торговых отношений. В ходе сессии участники обсудили особенности выхода на рынок Турции, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, перспективы российского экспорта и участия российских компаний в реализации задач инфраструктурного развития Турции.В сессии приняли участие крупные бизнес-ассоциации и деловые круги Турции, в том числе Деловой Совет по внешнеэкономическим связям (DEiK), Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD), Конфедерация предприятий и бизнеса (TURKONFED), Ассоциация молодых предпринимателей Турции (TÜGİAD), Российско-турецкий торговый дом (РОСТ). С российской стороны в числе спикеров выступили генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов и руководитель торгового представительства РФ в Стамбуле Артур Леонтьев.
https://ria.ru/20220908/rets-1815539783.html
https://ria.ru/20220915/rets-1816946077.html
россия
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, стамбул, турция, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Стамбул, Турция, Экономика
15:22 15.09.2022
 

РЭЦ: экспортный потенциал переговоров в Стамбуле составил $17,7 млн

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия российских компаний под брендом Made in Russia завершилась в Стамбуле, экспортный потенциал встреч бизнеса двух стран составил почти 18 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Компании провели 152 встречи с турецкими партнерами в формате b2b. Их экспортный потенциал достиг 17,7 миллиона долларов. Наиболее востребованными товарами оказалась продукция строительного сектора", - сообщает РЭЦ.
Центр добавляет, что в деловой поездке свою продукцию представили 13 российских предприятий, активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность на территории Турции. Среди участников миссии – производители медицинского диагностического оборудования, промышленных технологий, пищевой продукции, анимационных сериалов, детских игровых комплексов и тренажерного оборудования.
Бизнес-миссию открыла пленарная сессия на тему "Россия-Турция: перспективы развития взаимной торговли", направленная на развитие двухсторонних торговых отношений. В ходе сессии участники обсудили особенности выхода на рынок Турции, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, перспективы российского экспорта и участия российских компаний в реализации задач инфраструктурного развития Турции.
В сессии приняли участие крупные бизнес-ассоциации и деловые круги Турции, в том числе Деловой Совет по внешнеэкономическим связям (DEiK), Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD), Конфедерация предприятий и бизнеса (TURKONFED), Ассоциация молодых предпринимателей Турции (TÜGİAD), Российско-турецкий торговый дом (РОСТ). С российской стороны в числе спикеров выступили генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов и руководитель торгового представительства РФ в Стамбуле Артур Леонтьев.

Читайте также:

 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияСтамбулТурцияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала