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РЭЦ открыл регистрацию на экспортный форум страны "Сделано в России" - РИА Новости, 15.09.2022
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РЭЦ открыл регистрацию на экспортный форум страны "Сделано в России"
РЭЦ открыл регистрацию на экспортный форум страны "Сделано в России" - РИА Новости, 15.09.2022
РЭЦ открыл регистрацию на экспортный форум страны "Сделано в России"
Экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 20-22 октября в Москве, в ЦВЗ "Манеж", регистрация... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:26
2022-09-15T12:26
россия
российский экспортный центр (рэц)
китай
экономика
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 20-22 октября в Москве, в ЦВЗ "Манеж", регистрация на него открыта, сообщает РЭЦ."Это главное событие для всех, кто хоть как-то связан с экспортом: от ИП, который продает сувенирку на маркетплейсе в Китае, до представителей правительства самого высокого уровня", - говорится в сообщении.По словам РЭЦ, это "площадка, на которой задаются новые тренды, векторы и цели развития экспорта на годы вперед", а также "лучшее пространство для нетворкинга"."Участники форума - руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты. Пройдут пленарные сессии, круглые столы, панельные дискуссии", - добавили в РЭЦ."Это место, где можно найти ответы на любые вопросы. Вы экспортировали в Европу и не знаете, что делать? Мы вам расскажем! У вас проблемы с международной логистикой? Мы собрали ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей власти, они вам расскажут", - отмечают организаторы. Участие в форуме "Сделано в России" бесплатное.Гостей форума будет ждать иммерсивное выставочное пространство, где каждый желающий сможет в интерактивном режиме познакомиться с самыми интересными и передовыми технологиями и товарами, которые российские компании отправляют на экспорт. Оно будет работать все три дня форума и будет разделено на технологические кластеры: "Промышленность", Healthtech, "Транспорт и мобильность", "ESG/Устойчивое развитие", "Умная городская инфраструктура", Edtech и "Креативные индустрии".Кроме того, на форуме "Сделано в России" наградят лучших экспортеров страны, победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года".А также на форуме будет объявлено о старте обновленной программы продвижения единого национального бренда на внешние рынки - "Сделано в России". Его задача - повысить доверие иностранных потребителей к российской продукции, расширить и диверсифицировать экспортные поставки и сделать так, чтобы российские бренды узнавали повсюду.Форум проводится не первый год и уже приобрел статус главной площадки для обсуждения вопросов экспортной повестки в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
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россия, российский экспортный центр (рэц), китай, экономика
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Китай, Экономика
12:26 15.09.2022
 

РЭЦ открыл регистрацию на экспортный форум страны "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), пройдет 20-22 октября в Москве, в ЦВЗ "Манеж", регистрация на него открыта, сообщает РЭЦ.
"Это главное событие для всех, кто хоть как-то связан с экспортом: от ИП, который продает сувенирку на маркетплейсе в Китае, до представителей правительства самого высокого уровня", - говорится в сообщении.
По словам РЭЦ, это "площадка, на которой задаются новые тренды, векторы и цели развития экспорта на годы вперед", а также "лучшее пространство для нетворкинга".
"Участники форума - руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты. Пройдут пленарные сессии, круглые столы, панельные дискуссии", - добавили в РЭЦ.
"Это место, где можно найти ответы на любые вопросы. Вы экспортировали в Европу и не знаете, что делать? Мы вам расскажем! У вас проблемы с международной логистикой? Мы собрали ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей власти, они вам расскажут", - отмечают организаторы. Участие в форуме "Сделано в России" бесплатное.
Гостей форума будет ждать иммерсивное выставочное пространство, где каждый желающий сможет в интерактивном режиме познакомиться с самыми интересными и передовыми технологиями и товарами, которые российские компании отправляют на экспорт. Оно будет работать все три дня форума и будет разделено на технологические кластеры: "Промышленность", Healthtech, "Транспорт и мобильность", "ESG/Устойчивое развитие", "Умная городская инфраструктура", Edtech и "Креативные индустрии".
Кроме того, на форуме "Сделано в России" наградят лучших экспортеров страны, победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года".
А также на форуме будет объявлено о старте обновленной программы продвижения единого национального бренда на внешние рынки - "Сделано в России". Его задача - повысить доверие иностранных потребителей к российской продукции, расширить и диверсифицировать экспортные поставки и сделать так, чтобы российские бренды узнавали повсюду.
Форум проводится не первый год и уже приобрел статус главной площадки для обсуждения вопросов экспортной повестки в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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