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Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ" - РИА Новости, 15.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220915/ramt-1816917662.html
Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ"
Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ" - РИА Новости, 15.09.2022
Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ"
Российский академический Молодежный театр представляет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона – "Остров сокровищ" по всемирно известному приключенческому... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:00
2022-09-15T15:50
культура
новости культуры
российский академический молодежный театр
спектакль
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российский академический Молодежный театр представляет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона – "Остров сокровищ" по всемирно известному приключенческому роману Стивенсона, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Постановщик Александр Коручеков определил жанр спектакля как рок-балладу для подростков. В прочтении режиссера этот приключенческий роман становится совсем не сказкой, а "романом взросления" для подростков. Главная схватка Джима Хокинса на этом пути – не с пиратами за клад, а с собственными страхами, предательством и разочарованием в друге, за возможность отыскать главные сокровища в себе и окончательно стать взрослым."Для меня роман Стивенсона – это шотландская версия "Капитанской дочки". Столетия экранизаций и постановок сделали из совсем не детской книги веселенькую погоню за кладом, из которой запоминают одинокого пирата и цветастого попугая. Мы же решили не упрощать, не раскрашивать, чтобы вернуться к оригиналу", – сказал Коручеков.По словам режиссера, в оригинале – "суровый мужской боевик", где получение сокровищ в финале совсем не главное. "Важен путь, который проходят герои. И как меняются на этом пути", – подчеркнул он.Премьерные показы пройдут 15, 16 и 24 сентября на Большой сцене РАМТ.
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новости культуры, российский академический молодежный театр , спектакль
Культура, Новости культуры, Российский академический молодежный театр , Спектакль
12:00 15.09.2022 (обновлено: 15:50 15.09.2022)
 
Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ"

Первой премьерой 102-го сезона РАМТ станет "Остров сокровищ" по роману Стивенсона

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТаСцена из спектакля "Остров сокровищ"
Сцена из спектакля Остров сокровищ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российский академический Молодежный театр представляет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона – "Остров сокровищ" по всемирно известному приключенческому роману Стивенсона, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТаСцена из спектакля "Остров сокровищ"
Сцена из спектакля Остров сокровищ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТа
Сцена из спектакля "Остров сокровищ"
Постановщик Александр Коручеков определил жанр спектакля как рок-балладу для подростков. В прочтении режиссера этот приключенческий роман становится совсем не сказкой, а "романом взросления" для подростков. Главная схватка Джима Хокинса на этом пути – не с пиратами за клад, а с собственными страхами, предательством и разочарованием в друге, за возможность отыскать главные сокровища в себе и окончательно стать взрослым.
"Для меня роман Стивенсона – это шотландская версия "Капитанской дочки". Столетия экранизаций и постановок сделали из совсем не детской книги веселенькую погоню за кладом, из которой запоминают одинокого пирата и цветастого попугая. Мы же решили не упрощать, не раскрашивать, чтобы вернуться к оригиналу", – сказал Коручеков.
По словам режиссера, в оригинале – "суровый мужской боевик", где получение сокровищ в финале совсем не главное. "Важен путь, который проходят герои. И как меняются на этом пути", – подчеркнул он.
Премьерные показы пройдут 15, 16 и 24 сентября на Большой сцене РАМТ.
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