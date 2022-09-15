https://ria.ru/20220915/ramt-1816917662.html
Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ"
Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ" - РИА Новости, 15.09.2022
Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ"
Российский академический Молодежный театр представляет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона – "Остров сокровищ" по всемирно известному приключенческому... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:00
2022-09-15T12:00
2022-09-15T15:50
культура
новости культуры
российский академический молодежный театр
спектакль
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российский академический Молодежный театр представляет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона – "Остров сокровищ" по всемирно известному приключенческому роману Стивенсона, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Постановщик Александр Коручеков определил жанр спектакля как рок-балладу для подростков. В прочтении режиссера этот приключенческий роман становится совсем не сказкой, а "романом взросления" для подростков. Главная схватка Джима Хокинса на этом пути – не с пиратами за клад, а с собственными страхами, предательством и разочарованием в друге, за возможность отыскать главные сокровища в себе и окончательно стать взрослым."Для меня роман Стивенсона – это шотландская версия "Капитанской дочки". Столетия экранизаций и постановок сделали из совсем не детской книги веселенькую погоню за кладом, из которой запоминают одинокого пирата и цветастого попугая. Мы же решили не упрощать, не раскрашивать, чтобы вернуться к оригиналу", – сказал Коручеков.По словам режиссера, в оригинале – "суровый мужской боевик", где получение сокровищ в финале совсем не главное. "Важен путь, который проходят герои. И как меняются на этом пути", – подчеркнул он.Премьерные показы пройдут 15, 16 и 24 сентября на Большой сцене РАМТ.
https://ria.ru/20220909/teatr-1815719829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, российский академический молодежный театр , спектакль
Культура, Новости культуры, Российский академический молодежный театр , Спектакль
12:00 15.09.2022 (обновлено: 15:50 15.09.2022)
Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ"
Первой премьерой 102-го сезона РАМТ станет "Остров сокровищ" по роману Стивенсона
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российский академический Молодежный театр представляет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона – "Остров сокровищ" по всемирно известному приключенческому роману Стивенсона, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Постановщик Александр Коручеков определил жанр спектакля как рок-балладу для подростков. В прочтении режиссера этот приключенческий роман становится совсем не сказкой, а "романом взросления" для подростков. Главная схватка Джима Хокинса на этом пути – не с пиратами за клад, а с собственными страхами, предательством и разочарованием в друге, за возможность отыскать главные сокровища в себе и окончательно стать взрослым.
"Для меня роман Стивенсона – это шотландская версия "Капитанской дочки". Столетия экранизаций и постановок сделали из совсем не детской книги веселенькую погоню за кладом, из которой запоминают одинокого пирата и цветастого попугая. Мы же решили не упрощать, не раскрашивать, чтобы вернуться к оригиналу", – сказал Коручеков.
По словам режиссера, в оригинале – "суровый мужской боевик", где получение сокровищ в финале совсем не главное. "Важен путь, который проходят герои. И как меняются на этом пути", – подчеркнул он.
Премьерные показы пройдут 15, 16 и 24 сентября на Большой сцене РАМТ.