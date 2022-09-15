https://ria.ru/20220915/ramt-1816917662.html

Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ"

Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ" - РИА Новости, 15.09.2022

Первой премьерой нового сезона РАМТ станет "Остров сокровищ"

Российский академический Молодежный театр представляет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона – "Остров сокровищ" по всемирно известному приключенческому... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:00

2022-09-15T12:00

2022-09-15T15:50

культура

новости культуры

российский академический молодежный театр

спектакль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816912040_0:185:1773:1182_1920x0_80_0_0_b2633f88196604325bd315b84388a8eb.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российский академический Молодежный театр представляет 15 сентября первую премьеру 102-го сезона – "Остров сокровищ" по всемирно известному приключенческому роману Стивенсона, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Постановщик Александр Коручеков определил жанр спектакля как рок-балладу для подростков. В прочтении режиссера этот приключенческий роман становится совсем не сказкой, а "романом взросления" для подростков. Главная схватка Джима Хокинса на этом пути – не с пиратами за клад, а с собственными страхами, предательством и разочарованием в друге, за возможность отыскать главные сокровища в себе и окончательно стать взрослым."Для меня роман Стивенсона – это шотландская версия "Капитанской дочки". Столетия экранизаций и постановок сделали из совсем не детской книги веселенькую погоню за кладом, из которой запоминают одинокого пирата и цветастого попугая. Мы же решили не упрощать, не раскрашивать, чтобы вернуться к оригиналу", – сказал Коручеков.По словам режиссера, в оригинале – "суровый мужской боевик", где получение сокровищ в финале совсем не главное. "Важен путь, который проходят герои. И как меняются на этом пути", – подчеркнул он.Премьерные показы пройдут 15, 16 и 24 сентября на Большой сцене РАМТ.

https://ria.ru/20220909/teatr-1815719829.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, российский академический молодежный театр , спектакль