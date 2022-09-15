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СМИ: США не готовы поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/rakety-1817060474.html
СМИ: США не готовы поставить Украине баллистические ракеты ATACMS
СМИ: США не готовы поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - РИА Новости, 15.09.2022
СМИ: США не готовы поставить Украине баллистические ракеты ATACMS
США пока не будут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, сообщает CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:45
2022-09-15T21:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США пока не будут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, сообщает CNN со ссылкой на источники."На сегодняшний день США все еще не готовы поставлять украинским вооруженным силам системы АТАСMS, о которых они просят уже несколько месяцев", — говорится в публикации. По данным источников телеканала, администрация Джо Байдена, вероятнее всего, не будет существенно менять свой подход к пакету помощи Киеву, считая уже поставляемые виды вооружений "эффективными"."Официальные лица не считают, что ситуация на поле боя изменилась настолько, чтобы в ближайшее время проводить значительные изменения в стратегии, вопреки украинским запросам в Пентагон о ракетных системах дальнего радиуса действия и танках", — отмечает CNN.Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти могут "очень-очень скоро" объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать в себя "передовые ракетные системы и артиллерию".На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда — на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя возможность поставок ВСУ из США ракет большой дальности, заявила, что подобный шаг сделает Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Россия оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220915/postavki-1816870495.html
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сша
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:45 15.09.2022 (обновлено: 21:08 15.09.2022)
 
СМИ: США не готовы поставить Украине баллистические ракеты ATACMS

CNN сообщил о неготовности США поставить Украине баллистические ракеты ATACMS

CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
CC0 / U.S. Army /
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США пока не будут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, сообщает CNN со ссылкой на источники.
"На сегодняшний день США все еще не готовы поставлять украинским вооруженным силам системы АТАСMS, о которых они просят уже несколько месяцев", — говорится в публикации.
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Вчера, 00:16
В Белом доме заявили, что нужно поставлять Киеву оружие для "наступления"
По данным источников телеканала, администрация Джо Байдена, вероятнее всего, не будет существенно менять свой подход к пакету помощи Киеву, считая уже поставляемые виды вооружений "эффективными".
"Официальные лица не считают, что ситуация на поле боя изменилась настолько, чтобы в ближайшее время проводить значительные изменения в стратегии, вопреки украинским запросам в Пентагон о ракетных системах дальнего радиуса действия и танках", — отмечает CNN.
Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти могут "очень-очень скоро" объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать в себя "передовые ракетные системы и артиллерию".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 02:31
Пентагон распределил контракты на арсеналы, истощенные помощью ВСУ
На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда — на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя возможность поставок ВСУ из США ракет большой дальности, заявила, что подобный шаг сделает Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Россия оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.
На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Военнослужащий ВМС США - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 08:00
Американцы хотят открыть второй украинский фронт
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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