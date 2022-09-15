https://ria.ru/20220915/rakety-1817060474.html

СМИ: США не готовы поставить Украине баллистические ракеты ATACMS

СМИ: США не готовы поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - РИА Новости, 15.09.2022

СМИ: США не готовы поставить Украине баллистические ракеты ATACMS

США пока не будут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, сообщает CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:45

2022-09-15T17:45

2022-09-15T21:08

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США пока не будут поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, сообщает CNN со ссылкой на источники."На сегодняшний день США все еще не готовы поставлять украинским вооруженным силам системы АТАСMS, о которых они просят уже несколько месяцев", — говорится в публикации. По данным источников телеканала, администрация Джо Байдена, вероятнее всего, не будет существенно менять свой подход к пакету помощи Киеву, считая уже поставляемые виды вооружений "эффективными"."Официальные лица не считают, что ситуация на поле боя изменилась настолько, чтобы в ближайшее время проводить значительные изменения в стратегии, вопреки украинским запросам в Пентагон о ракетных системах дальнего радиуса действия и танках", — отмечает CNN.Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские власти могут "очень-очень скоро" объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи, который будет включать в себя "передовые ракетные системы и артиллерию".На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда — на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя возможность поставок ВСУ из США ракет большой дальности, заявила, что подобный шаг сделает Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Россия оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220915/postavki-1816870495.html

https://ria.ru/20220910/arsenaly-1815808556.html

https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр