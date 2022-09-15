https://ria.ru/20220915/putin-1817058870.html
Путин сообщил о достижении договоренностей с лидерами Китая и Монголии
Путин сообщил о достижении договоренностей с лидерами Китая и Монголии - РИА Новости, 15.09.2022
Путин сообщил о достижении договоренностей с лидерами Китая и Монголии
Россия, Китай и Монголия на трехсторонней встрече достигли договоренностей, которые предстоит обсудить правительствам стран и экспертам, а их реализация пойдет... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:41
2022-09-15T17:41
2022-09-15T17:41
в мире
владимир путин
китай
монголия
россия
шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия на трехсторонней встрече достигли договоренностей, которые предстоит обсудить правительствам стран и экспертам, а их реализация пойдет на пользу, сообщил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер поблагодарил коллег за содержательный обмен мнениями и обмен информацией."Согласен с вами в том, что необходимо сделать упор на расширение практического взаимодействия по всем направлениям, и думаю, что те договоренности, о которых мы сейчас говорили, после обсуждения этих вопросов на практическом, профессиональном уровне наших экспертов, правительств наших стран, безусловная реализация всех эти договорённостей пойдет на пользу", - сказал Путин."В заключение хотел бы выразить надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в таком трехстороннем формате и с удовольствием передаю председательство на следующей встрече нашим китайским друзьям", - добавил он.
https://ria.ru/20220915/tayvan-1817057194.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, китай, монголия, россия, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Владимир Путин, Китай, Монголия, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
Путин сообщил о достижении договоренностей с лидерами Китая и Монголии
Путин сообщил о достижении договоренностей на встрече с лидерами Китая и Монголии
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия на трехсторонней встрече достигли договоренностей, которые предстоит обсудить правительствам стран и экспертам, а их реализация пойдет на пользу, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер поблагодарил коллег за содержательный обмен мнениями и обмен информацией.
"Согласен с вами в том, что необходимо сделать упор на расширение практического взаимодействия по всем направлениям, и думаю, что те договоренности, о которых мы сейчас говорили, после обсуждения этих вопросов на практическом, профессиональном уровне наших экспертов, правительств наших стран, безусловная реализация всех эти договорённостей пойдет на пользу", - сказал Путин.
"В заключение хотел бы выразить надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в таком трехстороннем формате и с удовольствием передаю председательство на следующей встрече нашим китайским друзьям", - добавил он.