https://ria.ru/20220915/putin-1817058870.html

Путин сообщил о достижении договоренностей с лидерами Китая и Монголии

Путин сообщил о достижении договоренностей с лидерами Китая и Монголии - РИА Новости, 15.09.2022

Путин сообщил о достижении договоренностей с лидерами Китая и Монголии

Россия, Китай и Монголия на трехсторонней встрече достигли договоренностей, которые предстоит обсудить правительствам стран и экспертам, а их реализация пойдет... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:41

2022-09-15T17:41

2022-09-15T17:41

в мире

владимир путин

китай

монголия

россия

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия на трехсторонней встрече достигли договоренностей, которые предстоит обсудить правительствам стран и экспертам, а их реализация пойдет на пользу, сообщил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер поблагодарил коллег за содержательный обмен мнениями и обмен информацией."Согласен с вами в том, что необходимо сделать упор на расширение практического взаимодействия по всем направлениям, и думаю, что те договоренности, о которых мы сейчас говорили, после обсуждения этих вопросов на практическом, профессиональном уровне наших экспертов, правительств наших стран, безусловная реализация всех эти договорённостей пойдет на пользу", - сказал Путин."В заключение хотел бы выразить надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в таком трехстороннем формате и с удовольствием передаю председательство на следующей встрече нашим китайским друзьям", - добавил он.

https://ria.ru/20220915/tayvan-1817057194.html

китай

монголия

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, китай, монголия, россия, шос, саммит шос в самарканде