https://ria.ru/20220915/putin-1816890631.html
Рабочие встречи Владимира Путина на полях саммита ШОС. Прямая трансляция
Рабочие встречи Владимира Путина на полях саммита ШОС. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.09.2022
Рабочие встречи Владимира Путина на полях саммита ШОС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит серию встреч на полях ШОС. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:23
2022-09-15T17:23
2022-09-15T17:23
владимир путин
россия
шос
в мире
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Президент России Владимир Путин проводит серию встреч на полях ШОС.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Рабочие встречи Путина на полях саммита ШОС
LIVE: Рабочие встречи Путина на полях саммита ШОС
2022-09-15T17:23
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PT11M08S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, шос, в мире, видео
Владимир Путин, Россия, ШОС, В мире
Рабочие встречи Владимира Путина на полях саммита ШОС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит серию встреч на полях ШОС.
2022-09-15T17:23
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PT11M08S
Рабочие встречи Владимира Путина на полях саммита ШОС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит серию встреч на полях ШОС.
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