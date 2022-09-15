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Рабочие встречи Владимира Путина на полях саммита ШОС. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.09.2022
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Рабочие встречи Владимира Путина на полях саммита ШОС. Прямая трансляция
Рабочие встречи Владимира Путина на полях саммита ШОС. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.09.2022
Рабочие встречи Владимира Путина на полях саммита ШОС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит серию встреч на полях ШОС. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:23
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россия
шос
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Президент России Владимир Путин проводит серию встреч на полях ШОС.
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LIVE: Рабочие встречи Путина на полях саммита ШОС
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владимир путин, россия, шос, в мире, видео
Владимир Путин, Россия, ШОС, В мире
Рабочие встречи Владимира Путина на полях саммита ШОС. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит серию встреч на полях ШОС.
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17:23 15.09.2022
 

Рабочие встречи Владимира Путина на полях саммита ШОС. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит серию встреч на полях ШОС.

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