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Путин и премьер-министр Пакистана Шариф проводят встречу на саммите ШОС - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин и премьер-министр Пакистана Шариф проводят встречу на саммите ШОС
Путин и премьер-министр Пакистана Шариф проводят встречу на саммите ШОС - РИА Новости, 15.09.2022
Путин и премьер-министр Пакистана Шариф проводят встречу на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводят встречу на полях саммита ШОС. РИА Новости, 15.09.2022
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владимир путин
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводят встречу на полях саммита ШОС.
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LIVE: Встреча Путина с премьер-министром Пакистана на полях саммита ШОС
LIVE: Встреча Путина с премьер-министром Пакистана на полях саммита ШОС
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Владимир Путин, Пакистан, Россия, ШОС, В мире
Путин и премьер-министр Пакистана Шариф проводят встречу на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводят встречу на полях саммита ШОС.
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13:20 15.09.2022 (обновлено: 13:30 15.09.2022)
 

Путин и премьер-министр Пакистана Шариф проводят встречу на саммите ШОС

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводят встречу на полях саммита ШОС.
 
Владимир ПутинПакистанРоссияШОСВ мире
 
 
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