https://ria.ru/20220915/putin-1816889911.html
Путин и премьер-министр Пакистана Шариф проводят встречу на саммите ШОС
Путин и премьер-министр Пакистана Шариф проводят встречу на саммите ШОС - РИА Новости, 15.09.2022
Путин и премьер-министр Пакистана Шариф проводят встречу на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводят встречу на полях саммита ШОС. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:20
2022-09-15T13:20
2022-09-15T13:30
владимир путин
пакистан
россия
шос
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816907552_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1e249aedaec8e1d71e99d5ed6610c71.jpg
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводят встречу на полях саммита ШОС.
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816907552_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_12a95ea691ca31315755b73654d8a65c.jpg
LIVE: Встреча Путина с премьер-министром Пакистана на полях саммита ШОС
LIVE: Встреча Путина с премьер-министром Пакистана на полях саммита ШОС
2022-09-15T13:20
true
PT8M58S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, пакистан, россия, шос, в мире, видео
Владимир Путин, Пакистан, Россия, ШОС, В мире
Путин и премьер-министр Пакистана Шариф проводят встречу на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводят встречу на полях саммита ШОС.
2022-09-15T13:20
true
PT8M58S
13:20 15.09.2022 (обновлено: 13:30 15.09.2022)
Путин и премьер-министр Пакистана Шариф проводят встречу на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводят встречу на полях саммита ШОС.