https://ria.ru/20220915/putin-1816883868.html

Источник: Эрдоган и Путин обсудят в Самарканде поставки российского газа

Источник: Эрдоган и Путин обсудят в Самарканде поставки российского газа - РИА Новости, 15.09.2022

Источник: Эрдоган и Путин обсудят в Самарканде поставки российского газа

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде в четверг поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T07:11

2022-09-15T07:11

2022-09-15T07:18

самарканд

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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде в четверг поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Лидеры России и Турции договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, Анкара обсуждает с Москвой возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах."Да, газовый вопрос, в частности, детали соглашения об оплате в национальных валютах будет на повестке", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения лидерами вопросов поставок российского газа в Турцию.По словам источника, в поставках российского газа в Турцию проблем нет.

https://ria.ru/20220914/gaz-1816626420.html

самарканд

турция

россия

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самарканд, в мире, турция, россия