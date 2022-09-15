https://ria.ru/20220915/putin-1816883868.html
Источник: Эрдоган и Путин обсудят в Самарканде поставки российского газа
Источник: Эрдоган и Путин обсудят в Самарканде поставки российского газа - РИА Новости, 15.09.2022
Источник: Эрдоган и Путин обсудят в Самарканде поставки российского газа
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде в четверг поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T07:11
2022-09-15T07:11
2022-09-15T07:18
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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде в четверг поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Лидеры России и Турции договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, Анкара обсуждает с Москвой возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах."Да, газовый вопрос, в частности, детали соглашения об оплате в национальных валютах будет на повестке", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения лидерами вопросов поставок российского газа в Турцию.По словам источника, в поставках российского газа в Турцию проблем нет.
https://ria.ru/20220914/gaz-1816626420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарканд, в мире, турция, россия
Самарканд, В мире, Турция, Россия
07:11 15.09.2022 (обновлено: 07:18 15.09.2022)
Источник: Эрдоган и Путин обсудят в Самарканде поставки российского газа
Эрдоган и Путин обсудят в Самарканде детали частичной оплаты российского газа в рублях
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Самарканде в четверг поставки российского газа, в частности, детали частичной оплаты в рублях и лире, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Лидеры России и Турции договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, Анкара обсуждает с Москвой возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах.
"Да, газовый вопрос, в частности, детали соглашения об оплате в национальных валютах будет на повестке", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения лидерами вопросов поставок российского газа в Турцию.
По словам источника, в поставках российского газа в Турцию проблем нет.