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Сенаторы США вновь хотят включить Россию в список спонсоров терроризма - РИА Новости, 15.09.2022
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Сенаторы США вновь хотят включить Россию в список спонсоров терроризма
Сенаторы США вновь хотят включить Россию в список спонсоров терроризма - РИА Новости, 15.09.2022
Сенаторы США вновь хотят включить Россию в список спонсоров терроризма
Американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев внесли на рассмотрение в конгресс новый законопроект о... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T03:52
2022-09-15T08:37
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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев внесли на рассмотрение в конгресс новый законопроект о включении России в перечень стран, спонсоров терроризма, в обход позиции Госдепартамента, сообщает Politico.По данным издания, авторы законопроекта пока не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе.Сам Блюменталь заявил, что не согласен с позицией Белого дома, который против признания России спонсором терроризма. "Мы в курсе, что администрация (президента США. — Прим. ред.) придерживается другой позиции на этот счет. С уважением к ней, я против", — сказал он журналистам.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат Госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, Госдеп предупредил конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.Президент США Джо Байден в начале сентября отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма. В Белом доме затем заявили, что администрация приняла окончательное решение не придавать России указанный статус.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.
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в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
03:52 15.09.2022 (обновлено: 08:37 15.09.2022)
 
Сенаторы США вновь хотят включить Россию в список спонсоров терроризма

Politico: сенаторы США хотят включить Россию в список спонсоров терроризма в обход Госдепа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание сената
Здание сената - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание сената. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев внесли на рассмотрение в конгресс новый законопроект о включении России в перечень стран, спонсоров терроризма, в обход позиции Госдепартамента, сообщает Politico.

"Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили новое законодательство, которое позволит обойти государственный департамент и сделать объявление (о внесении России в перечень государств — спонсоров терроризма. — Прим. ред.) в одностороннем порядке", — говорится в публикации.

По данным издания, авторы законопроекта пока не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе.
Сам Блюменталь заявил, что не согласен с позицией Белого дома, который против признания России спонсором терроризма. "Мы в курсе, что администрация (президента США. — Прим. ред.) придерживается другой позиции на этот счет. С уважением к ней, я против", — сказал он журналистам.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат Госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, Госдеп предупредил конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.
Президент США Джо Байден в начале сентября отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма. В Белом доме затем заявили, что администрация приняла окончательное решение не придавать России указанный статус.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.

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