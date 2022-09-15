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В Британии создали петицию о ликвидации титула принца Уэльского
В Британии создали петицию о ликвидации титула принца Уэльского - РИА Новости, 15.09.2022
В Британии создали петицию о ликвидации титула принца Уэльского
Более 26 тысяч поддержали петицию о ликвидации титула принца Уэльского в Британии, свидетельствуют данные сайта change.org, где была опубликована петиция. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:41
2022-09-15T20:41
2022-09-15T20:41
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 26 тысяч поддержали петицию о ликвидации титула принца Уэльского в Британии, свидетельствуют данные сайта change.org, где была опубликована петиция.Ранее британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.На данный момент онлайн-петиция набрала 26 493 подписей."Со времен Лливелина Последнего (последнего независимого правителя Уэльса) и "мятежного" принца Уэльского Оуайна Глиндура, титул носили исключительно англичане как символ господства над Уэльсом... Титул остается оскорблением Уэльса и является символом исторического угнетения. Титул подразумевает, что Уэльс до сих пор является княжеством, что подрывает статус Уэльса как страны", - говорится в тексте петиции.
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в мире, уэльс, великобритания, карл iii, уильям, герцог кембриджский
В мире, Уэльс, Великобритания, Карл III, Уильям, герцог Кембриджский
В Британии создали петицию о ликвидации титула принца Уэльского
В Британии петиция о ликвидации титула принца Уэльского набрала 26493 подписей