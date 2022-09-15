https://ria.ru/20220915/prints-1817119453.html

В Британии создали петицию о ликвидации титула принца Уэльского

В Британии создали петицию о ликвидации титула принца Уэльского - РИА Новости, 15.09.2022

В Британии создали петицию о ликвидации титула принца Уэльского

Более 26 тысяч поддержали петицию о ликвидации титула принца Уэльского в Британии, свидетельствуют данные сайта change.org, где была опубликована петиция. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:41

2022-09-15T20:41

2022-09-15T20:41

в мире

уэльс

великобритания

карл iii

уильям, герцог кембриджский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153177/64/1531776478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fc648b468eeb13f43b9359704482fbb.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 26 тысяч поддержали петицию о ликвидации титула принца Уэльского в Британии, свидетельствуют данные сайта change.org, где была опубликована петиция.Ранее британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.На данный момент онлайн-петиция набрала 26 493 подписей."Со времен Лливелина Последнего (последнего независимого правителя Уэльса) и "мятежного" принца Уэльского Оуайна Глиндура, титул носили исключительно англичане как символ господства над Уэльсом... Титул остается оскорблением Уэльса и является символом исторического угнетения. Титул подразумевает, что Уэльс до сих пор является княжеством, что подрывает статус Уэльса как страны", - говорится в тексте петиции.

https://ria.ru/20220915/zdorove-1816875445.html

уэльс

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, уэльс, великобритания, карл iii, уильям, герцог кембриджский