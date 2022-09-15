https://ria.ru/20220915/prigozhin-1816907196.html

Компания Пригожина прокомментировала видео с похожим на него человеком

Компания Пригожина прокомментировала видео с похожим на него человеком - РИА Новости, 15.09.2022

Компания Пригожина прокомментировала видео с похожим на него человеком

В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" прокомментировали видео с похожим на него человеком, отметив "чудовищное" сходство. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:02

2022-09-15T10:02

2022-09-15T13:36

общество

евгений пригожин

конкорд менеджмент и консалтинг

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" прокомментировали видео с похожим на него человеком, отметив "чудовищное" сходство.Отмечается, что в сети появилось видео с человеком, похожим на Пригожина. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы "Вагнер" и описывает условия работы на нее в обмен на помилование."Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого, <…> у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи", — говорится в сообщении "Конкорда" на странице в соцсети "ВКонтакте" в ответ на журналистский запрос.Ранее принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" информировала, что бизнесмен не имеет отношения к группе "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".

https://ria.ru/20220815/prigozhin-1809798290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, евгений пригожин, конкорд менеджмент и консалтинг, россия