https://ria.ru/20220915/prigozhin-1816907196.html
Компания Пригожина прокомментировала видео с похожим на него человеком
Компания Пригожина прокомментировала видео с похожим на него человеком - РИА Новости, 15.09.2022
Компания Пригожина прокомментировала видео с похожим на него человеком
В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" прокомментировали видео с похожим на него человеком, отметив "чудовищное" сходство. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:02
2022-09-15T10:02
2022-09-15T13:36
общество
евгений пригожин
конкорд менеджмент и консалтинг
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" прокомментировали видео с похожим на него человеком, отметив "чудовищное" сходство.Отмечается, что в сети появилось видео с человеком, похожим на Пригожина. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы "Вагнер" и описывает условия работы на нее в обмен на помилование."Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого, <…> у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи", — говорится в сообщении "Конкорда" на странице в соцсети "ВКонтакте" в ответ на журналистский запрос.Ранее принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" информировала, что бизнесмен не имеет отношения к группе "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".
https://ria.ru/20220815/prigozhin-1809798290.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, евгений пригожин, конкорд менеджмент и консалтинг, россия
Общество, Евгений Пригожин, Конкорд менеджмент и консалтинг, Россия
10:02 15.09.2022 (обновлено: 13:36 15.09.2022)
Компания Пригожина прокомментировала видео с похожим на него человеком
В компании Пригожина "Конкорд" прокомментировали видео с похожим на него человеком
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина "Конкорд" прокомментировали
видео с похожим на него человеком, отметив "чудовищное" сходство.
Отмечается, что в сети появилось видео с человеком, похожим на Пригожина. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы "Вагнер" и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.
"Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого, <…> у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи", — говорится в сообщении "Конкорда" на странице в соцсети "ВКонтакте" в ответ на журналистский запрос.
Ранее принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" информировала, что бизнесмен не имеет отношения к группе "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".