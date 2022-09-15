https://ria.ru/20220915/pr-spetsialist-1817120078.html
Руководитель пресс-службы "России сегодня" стала PR-специалистом года
Руководитель пресс-службы "России сегодня" стала PR-специалистом года - РИА Новости, 15.09.2022
Руководитель пресс-службы "России сегодня" стала PR-специалистом года
Руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова стала лауреатом международной коммуникационной премии PROBA Awards-2022 в номинации... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T21:30
2022-09-15T21:30
2022-09-15T23:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова стала лауреатом международной коммуникационной премии PROBA Awards-2022 в номинации "Специалист года". Церемония награждения состоялась в четверг в Санкт-Петербурге в рамках международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2022.Помимо Анны на премию в этой категории претендовали:Виктория Джигкаева (Rambler&Co),Геннадий Шаталов ( Region PR),Мария Лапук (Vinci Agency) иОльга Очеретина ( Почта банк).PROBA Awards – международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году. Ею отмечаются лучшие специалисты коммуникационной отрасли, агентства и проекты.Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards и Gold Quill Awards, международная премия Proba Awards входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией (класса "А").Ежегодно в жюри конкурса входят ведущие эксперты в области связей с общественностью, цифровых и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций. Оно проводит конкурсный отбор заявок и определяет финалистов в 20 разных номинациях. Церемония награждения лауреатов включена в официальную программу международного форума по коммуникациям Baltic Weekend и проводится каждый сентябрь в Санкт-Петербурге."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, миа "россия сегодня"
Новости агентства, МИА "Россия сегодня"
21:30 15.09.2022 (обновлено: 23:32 15.09.2022)
Руководитель пресс-службы "России сегодня" стала PR-специалистом года
Руководитель пресс-службы "России сегодня" Старкова стала PR-специалистом года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова стала лауреатом международной коммуникационной премии PROBA Awards-2022 в номинации "Специалист года". Церемония награждения состоялась в четверг в Санкт-Петербурге в рамках международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2022.
Помимо Анны на премию в этой категории претендовали:
Виктория Джигкаева (Rambler&Co),
Геннадий Шаталов ( Region PR),
Мария Лапук (Vinci Agency) и
Ольга Очеретина ( Почта банк).
PROBA Awards – международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году. Ею отмечаются лучшие специалисты коммуникационной отрасли, агентства и проекты.
Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards и Gold Quill Awards, международная премия Proba Awards входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией (класса "А").
Ежегодно в жюри конкурса входят ведущие эксперты в области связей с общественностью, цифровых и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций. Оно проводит конкурсный отбор заявок и определяет финалистов в 20 разных номинациях. Церемония награждения лауреатов включена в официальную программу международного форума по коммуникациям Baltic Weekend и проводится каждый сентябрь в Санкт-Петербурге.
"Россия сегодня"
— международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости
, Прайм
, ИноСМИ
, Украина.ру
, Baltnews
и ТОК
. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4
".