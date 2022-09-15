https://ria.ru/20220915/pr-spetsialist-1817120078.html

Руководитель пресс-службы "России сегодня" стала PR-специалистом года

Руководитель пресс-службы "России сегодня" стала PR-специалистом года - РИА Новости, 15.09.2022

Руководитель пресс-службы "России сегодня" стала PR-специалистом года

Руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова стала лауреатом международной коммуникационной премии PROBA Awards-2022 в номинации... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T21:30

2022-09-15T21:30

2022-09-15T23:32

новости агентства

миа "россия сегодня"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова стала лауреатом международной коммуникационной премии PROBA Awards-2022 в номинации "Специалист года". Церемония награждения состоялась в четверг в Санкт-Петербурге в рамках международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2022.Помимо Анны на премию в этой категории претендовали:Виктория Джигкаева (Rambler&Co),Геннадий Шаталов ( Region PR),Мария Лапук (Vinci Agency) иОльга Очеретина ( Почта банк).PROBA Awards – международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году. Ею отмечаются лучшие специалисты коммуникационной отрасли, агентства и проекты.Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards и Gold Quill Awards, международная премия Proba Awards входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией (класса "А").Ежегодно в жюри конкурса входят ведущие эксперты в области связей с общественностью, цифровых и массовых коммуникаций, рекламы и маркетинга, представители крупного бизнеса, федеральных СМИ и профессиональных ассоциаций. Оно проводит конкурсный отбор заявок и определяет финалистов в 20 разных номинациях. Церемония награждения лауреатов включена в официальную программу международного форума по коммуникациям Baltic Weekend и проводится каждый сентябрь в Санкт-Петербурге."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости агентства, миа "россия сегодня"