https://ria.ru/20220915/postavki-1816870495.html

В Белом доме заявили, что нужно поставлять Киеву оружие для "наступления"

В Белом доме заявили, что нужно поставлять Киеву оружие для "наступления" - РИА Новости, 15.09.2022

В Белом доме заявили, что нужно поставлять Киеву оружие для "наступления"

США нужно обеспечить поставки Киеву необходимой военной помощи "для продолжения наступления", заявил координатор Совета национальной безопасности по... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T00:16

2022-09-15T00:16

2022-09-15T01:08

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США нужно обеспечить поставки Киеву необходимой военной помощи "для продолжения наступления", заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.Ранее он сообщил, что Штаты в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, а до этого издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе писало, что США могут выделить Киеву пакет военной помощи на сумму 600 миллионов долларов.При этом российская стороны неоднократно заявляла, что западные поставки оружия и техники на Украину только усугубляют ситуацию, а президент Владимир Путин говорил о том, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.Как заявил в среду в интервью РИА Новости посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, Россия считает, что западные "кураторы Киева" не согласятся на мирное урегулирование украинского конфликта и продолжат подталкивать его к новым самоубийственным авантюрам. Он, в частности, предупредил, что поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS чреваты вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой.Постпред России в ООН Василий Небензя в начале сентября на заседании Совбеза всемирной организации отметил, что западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине, лишь затягивает конец режима Владимира Зеленского. По его словам, российская армия методично перемалывает не только устаревшие вооружения советского образца, но и современные образцы натовского оружия.Вооруженные силы Украины в конце августа начали предпринимать попытки перейти в контрнаступление в Херсонской области. Минобороны России сообщило об успешном противодействии, украинская армия понесла большие потери. По данным местных властей, ВСУ уже лишились более 3500 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220914/rakety-1816850049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша