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В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США - РИА Новости, 15.09.2022
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В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США
В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США - РИА Новости, 15.09.2022
В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом после США, заявил, что вряд ли можно связывать с ним какие-то надежды. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:30
2022-09-15T10:39
политика
сша
россия
дмитрий песков
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом после США, заявил, что вряд ли можно связывать с ним какие-то надежды."Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет", - сказал он журналистам на вопрос, связывают ли в Кремле какие-либо надежды с новым послом США.
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политика, сша, россия, дмитрий песков
Политика, США, Россия, Дмитрий Песков
10:30 15.09.2022 (обновлено: 10:39 15.09.2022)
 
В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США

Пресс-секретарь Песков: вряд ли можно связывать с новым послом США какие-то надежды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом после США, заявил, что вряд ли можно связывать с ним какие-то надежды.
"Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет", - сказал он журналистам на вопрос, связывают ли в Кремле какие-либо надежды с новым послом США.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 19:49
В Совфеде усомнились, что с приходом нового посла США что-то изменится
 
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