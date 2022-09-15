https://ria.ru/20220915/posol-1816911536.html
В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США
В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США - РИА Новости, 15.09.2022
В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом после США, заявил, что вряд ли можно связывать с ним какие-то надежды. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:30
2022-09-15T10:30
2022-09-15T10:39
политика
сша
россия
дмитрий песков
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом после США, заявил, что вряд ли можно связывать с ним какие-то надежды."Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет", - сказал он журналистам на вопрос, связывают ли в Кремле какие-либо надежды с новым послом США.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, россия, дмитрий песков
Политика, США, Россия, Дмитрий Песков
10:30 15.09.2022 (обновлено: 10:39 15.09.2022)
В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США
Пресс-секретарь Песков: вряд ли можно связывать с новым послом США какие-то надежды