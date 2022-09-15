https://ria.ru/20220915/posol-1816911536.html

В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США

В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США - РИА Новости, 15.09.2022

В Кремле призвали не связывать надежд с новым послом США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом после США, заявил, что вряд ли можно связывать с ним какие-то надежды. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:30

2022-09-15T10:30

2022-09-15T10:39

политика

сша

россия

дмитрий песков

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом после США, заявил, что вряд ли можно связывать с ним какие-то надежды."Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет", - сказал он журналистам на вопрос, связывают ли в Кремле какие-либо надежды с новым послом США.

https://ria.ru/20220914/posol-1816834883.html

сша

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, сша, россия, дмитрий песков