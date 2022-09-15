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Правительство предложило уравнять пособия разным категориям безработных
Правительство предложило уравнять пособия разным категориям безработных - РИА Новости, 15.09.2022
Правительство предложило уравнять пособия разным категориям безработных
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T21:09
2022-09-15T21:09
2022-09-15T21:09
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными, документ доступен в думской электронной базе."Размер пособия по безработице начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время, как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей. Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.В записке уточняется, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Правительство предложило уравнять пособия разным категориям безработных
Правительство внесло законопроект по уравнению пособий разным категориям безработных