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Европарламент поддержал выделение пяти миллиардов евро помощи Украине

Европарламент поддержал выделение пяти миллиардов евро помощи Украине - РИА Новости, 15.09.2022

Европарламент поддержал выделение пяти миллиардов евро помощи Украине

Европарламент на пленарной сессии в четверг большинством голосов поддержал выделение Украине новой части макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро из... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:21

2022-09-15T13:21

2022-09-15T14:07

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Европарламент на пленарной сессии в четверг большинством голосов поддержал выделение Украине новой части макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро из анонсированных Еврокомиссией в мае 9 миллиардов евро, свидетельствуют итоги голосования.В поддержку перечисления этих средств выступили 534 депутата, против - 30.Европейский парламент на пленарной сессии во вторник поддержал использование срочной процедуры для утверждения этой части макрофинансовой помощи, после чего голосование по ее утверждению было назначено на 15 сентября.Еврокомиссия внесла официальное предложение о выделении этой части поддержки 7 сентября. Из объявленного в мае пакета макрофинансовой помощи пока был официально предложен и уже выделен 1 миллиард евро. Оставшиеся до 3 миллиардов евро будут предоставлены "как можно скорее", сообщала Еврокомиссия ранее.ЕК отмечала, что новые макрофинансовые кредиты Евросоюза Украине должны сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков вместо обычных 9%. В бюджетном плане ЕС средств для этого было недостаточно, поэтому официальное предложение о второй части макрофинансовой помощи задерживалось.В начале августа в ЕК сообщили, что дополнительной подушкой безопасности могли бы стать гарантии от стран союза. Еврокомиссия вела об этом переговоры с ними.В предложении Еврокомиссии по этому кредиту в 5 миллиардов евро говорится, что государства-члены ЕС могут дополнить покрытие "путем предоставления гарантий на общую сумму до 3,66 миллиарда евро".

https://ria.ru/20220915/borrel-1816918710.html

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в мире, украина, европарламент, еврокомиссия