https://ria.ru/20220915/polsha-1816997416.html

В Польше хотят заморозить цены на электричество для экономных граждан

В Польше хотят заморозить цены на электричество для экономных граждан - РИА Новости, 15.09.2022

В Польше хотят заморозить цены на электричество для экономных граждан

Правительство Польши хочет заморозить цены на электрическую энергию для экономных граждан, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:41

2022-09-15T14:41

2022-09-15T14:41

экономика

польша

матеуш моравецкий

pgnig

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ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Правительство Польши хочет заморозить цены на электрическую энергию для экономных граждан, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию."В отношении электрической энергии мы хотим ввести … замораживание цен на уровне 2022 года", - сказал Моравецкий, уточнив, что цены заморозят "до определенного уровня потребления электричества"."Мы хотим еще ввести механизм дополнительной премии за экономию. И это будет такая целая система, целый пакет, целью которого будет снижение потребления энергии, а одновременно смягчение повышения цен для всего польского общества", - добавил он.Глава польского правительства уточнил, что "для тех, кто потребляет электричество до 2 тысяч киловатт-часов в год", нововведение "будет означать замораживание" цен.

https://ria.ru/20220831/gaz-1813339416.html

https://ria.ru/20220826/zima-1812209355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, матеуш моравецкий, pgnig