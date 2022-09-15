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В Польше хотят заморозить цены на электричество для экономных граждан - РИА Новости, 15.09.2022
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В Польше хотят заморозить цены на электричество для экономных граждан
В Польше хотят заморозить цены на электричество для экономных граждан - РИА Новости, 15.09.2022
В Польше хотят заморозить цены на электричество для экономных граждан
Правительство Польши хочет заморозить цены на электрическую энергию для экономных граждан, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:41
2022-09-15T14:41
экономика
польша
матеуш моравецкий
pgnig
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ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Правительство Польши хочет заморозить цены на электрическую энергию для экономных граждан, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию."В отношении электрической энергии мы хотим ввести … замораживание цен на уровне 2022 года", - сказал Моравецкий, уточнив, что цены заморозят "до определенного уровня потребления электричества"."Мы хотим еще ввести механизм дополнительной премии за экономию. И это будет такая целая система, целый пакет, целью которого будет снижение потребления энергии, а одновременно смягчение повышения цен для всего польского общества", - добавил он.Глава польского правительства уточнил, что "для тех, кто потребляет электричество до 2 тысяч киловатт-часов в год", нововведение "будет означать замораживание" цен.
https://ria.ru/20220831/gaz-1813339416.html
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экономика, польша, матеуш моравецкий, pgnig
Экономика, Польша, Матеуш Моравецкий, PGNiG
14:41 15.09.2022
 
В Польше хотят заморозить цены на электричество для экономных граждан

Премьер Моравецкий: Польша хочет заморозить цены на электричество для экономных граждан

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на столицу Польши Варшаву
Вид на столицу Польши Варшаву - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на столицу Польши Варшаву. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 сен – РИА Новости. Правительство Польши хочет заморозить цены на электрическую энергию для экономных граждан, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.
"В отношении электрической энергии мы хотим ввести … замораживание цен на уровне 2022 года", - сказал Моравецкий, уточнив, что цены заморозят "до определенного уровня потребления электричества".
"Мы хотим еще ввести механизм дополнительной премии за экономию. И это будет такая целая система, целый пакет, целью которого будет снижение потребления энергии, а одновременно смягчение повышения цен для всего польского общества", - добавил он.
Глава польского правительства уточнил, что "для тех, кто потребляет электричество до 2 тысяч киловатт-часов в год", нововведение "будет означать замораживание" цен.

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