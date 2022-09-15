https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html

"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития

"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития - РИА Новости, 15.09.2022

"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития

В Самарканде завершается первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Особый интерес вызвали переговоры президента России Владимира Путина с РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:00

2022-09-15T17:00

2022-09-15T17:44

в мире

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Самарканде завершается первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Особый интерес вызвали переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, заранее встревожившие Запад. О повестке и итогах встреч российского лидера — в материале РИА Новости."Выйти на рекорд"Президент прибыл в Самарканд утром, к открытию саммита, и вскоре приступил к двусторонним встречам. Некоторые партнеры прилетели в Узбекистан еще накануне, в том числе Си Цзиньпин. Он тоже не терял времени даром. Так, на полях саммита КНР и Узбекистан подписали пакет торгово-экономических и инвестиционных соглашений. По оценкам, на 15 миллиардов долларов.Путин и Си не виделись с февраля — с церемонии открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине. Председатель КНР более двух лет из-за пандемии коронавируса не покидал страну. Впрочем, в предыдущем саммите ШОС он участвовал, но по видеосвязи.В этом зарубежном визите китайского лидера западные аналитики увидели мощный сигнал поддержки России в украинском вопросе. В Москве позицию Пекина считают сбалансированной и отмечают: Китай с пониманием относится к специальной военной операции.В то же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил: "Тема Украины так или иначе везде обсуждается, но здесь (на саммите в Самарканде. — Прим. ред.) все-таки главное — это развитие двусторонних отношений (в плане двусторонних встреч президента) и развитие и повышение международного авторитета, и так достаточно высокого, такой важной международной организации, как ШОС".Путин, в свою очередь, вновь высоко оценил позицию Китая, отметив, что понимает возникающие у Пекина вопросы и готов дать разъяснения, "хотя мы и раньше об этом говорили".Затем лидеры перешли к другим актуальным проблемам. Так, Путин однозначно высказался за принцип "одного Китая" (по которому Тайвань не считается самостоятельным государством) и осудил "провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе"."Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете", — заявил президент."Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", — подчеркнул Си Цзиньпин.Готовность двух государств к тесному взаимодействию подтвердили цифрами. "В прошлом году товарооборот увеличился на 35 процентов и превысил 140 миллиардов долларов, — отметил Путин. — За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25 процентов. Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели".Обращаясь к Си, Путин также выразил уверенность в том, что их встреча даст новый импульс российско-китайскому стратегическому партнерству — "как на двусторонней основе, так и в международном плане".Старые знакомые и новые лицаДо переговоров с Си Путин беседовал с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Российский лидер отметил "заметный рост торгового оборота" между странами: на 46,6 процента в прошлом году и еще на 30 — за пять месяцев 2022-го. И напомнил о существенной финансовой помощи от Москвы: 20 миллионов долларов в 2021-м. Жапаров упомянул о работе Российско-Кыргызского фонда развития. "Фонд на сегодня одобрил 3200 проектов на общую сумму 440 миллионов долларов", — указал он.Сердар Бердымухамедов, занявший пост президента Туркмении в марте, встретился с Путиным в этом качестве второй раз — они уже виделись на Каспийском саммите в конце июня. Российский лидер поблагодарил коллегу за оказанный тогда теплый прием и подтвердил высокий "уровень стратегического партнерства", который существует "не только на бумагах".С главой Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси Путин разговаривал в январе в Москве, в июне — на полях все того же Каспийского саммита, в июле — в Тегеране на встрече "Астанинской тройки" (с участием Турции).Однако сейчас Раиси предстал в новой роли: Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС. В следующем году в случае выполнения условий соглашения он будет уже полноправным участником саммита.Процесс присоединения Ирана к основным документам ШОС "достаточно небыстрый", отметил заместитель генсека организации Григорий Логвинов. Тем не менее Путин назвал оставшийся этап формальностью. Раиси же поблагодарил российского президента за содействие Тегерану."В завершающей стадии — работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнерства", — также отметил Путин, подчеркнув, что "по многим (пунктам. — Прим. ред.) наши позиции близки или, как говорят дипломаты, совпадают". Он также анонсировал отправку на следующей неделе "представительной российской делегации из деловых кругов" в Тегеран. Раиси в ответ подтвердил верность антизападному курсу: "Что касается санкций против России, то мы не признаем и никогда их не признаем".А вот с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом Путин встречался впервые — даже по телефону не беседовали, российский лидер лишь телеграммой поздравлял пакистанского политика с избранием. Разговор получился плодотворным. "Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан — и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана — это Россия, Казахстан, Узбекистан", — подчеркнул Путин.Президент выразил соболезнования в связи с наводнением в Пакистане и заверил, что Россия готова предоставить необходимую помощь в преодолении последствий катаклизма.На второй день саммита у Путина также запланированы резонансные двусторонние встречи: с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

https://ria.ru/20220910/signal-1815921231.html

https://ria.ru/20220907/kitay-1815022338.html

https://ria.ru/20220908/mir-1815516713.html

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в мире, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, россия, китай, москва, шос, санкции в отношении россии