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"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития - РИА Новости, 15.09.2022
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"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития
"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития - РИА Новости, 15.09.2022
"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития
В Самарканде завершается первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Особый интерес вызвали переговоры президента России Владимира Путина с РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:00
2022-09-15T17:44
в мире
си цзиньпин
владимир путин
юрий ушаков
россия
китай
москва
шос
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Самарканде завершается первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Особый интерес вызвали переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, заранее встревожившие Запад. О повестке и итогах встреч российского лидера — в материале РИА Новости."Выйти на рекорд"Президент прибыл в Самарканд утром, к открытию саммита, и вскоре приступил к двусторонним встречам. Некоторые партнеры прилетели в Узбекистан еще накануне, в том числе Си Цзиньпин. Он тоже не терял времени даром. Так, на полях саммита КНР и Узбекистан подписали пакет торгово-экономических и инвестиционных соглашений. По оценкам, на 15 миллиардов долларов.Путин и Си не виделись с февраля — с церемонии открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине. Председатель КНР более двух лет из-за пандемии коронавируса не покидал страну. Впрочем, в предыдущем саммите ШОС он участвовал, но по видеосвязи.В этом зарубежном визите китайского лидера западные аналитики увидели мощный сигнал поддержки России в украинском вопросе. В Москве позицию Пекина считают сбалансированной и отмечают: Китай с пониманием относится к специальной военной операции.В то же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил: "Тема Украины так или иначе везде обсуждается, но здесь (на саммите в Самарканде. — Прим. ред.) все-таки главное — это развитие двусторонних отношений (в плане двусторонних встреч президента) и развитие и повышение международного авторитета, и так достаточно высокого, такой важной международной организации, как ШОС".Путин, в свою очередь, вновь высоко оценил позицию Китая, отметив, что понимает возникающие у Пекина вопросы и готов дать разъяснения, "хотя мы и раньше об этом говорили".Затем лидеры перешли к другим актуальным проблемам. Так, Путин однозначно высказался за принцип "одного Китая" (по которому Тайвань не считается самостоятельным государством) и осудил "провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе"."Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете", — заявил президент."Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", — подчеркнул Си Цзиньпин.Готовность двух государств к тесному взаимодействию подтвердили цифрами. "В прошлом году товарооборот увеличился на 35 процентов и превысил 140 миллиардов долларов, — отметил Путин. — За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25 процентов. Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели".Обращаясь к Си, Путин также выразил уверенность в том, что их встреча даст новый импульс российско-китайскому стратегическому партнерству — "как на двусторонней основе, так и в международном плане".Старые знакомые и новые лицаДо переговоров с Си Путин беседовал с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Российский лидер отметил "заметный рост торгового оборота" между странами: на 46,6 процента в прошлом году и еще на 30 — за пять месяцев 2022-го. И напомнил о существенной финансовой помощи от Москвы: 20 миллионов долларов в 2021-м. Жапаров упомянул о работе Российско-Кыргызского фонда развития. "Фонд на сегодня одобрил 3200 проектов на общую сумму 440 миллионов долларов", — указал он.Сердар Бердымухамедов, занявший пост президента Туркмении в марте, встретился с Путиным в этом качестве второй раз — они уже виделись на Каспийском саммите в конце июня. Российский лидер поблагодарил коллегу за оказанный тогда теплый прием и подтвердил высокий "уровень стратегического партнерства", который существует "не только на бумагах".С главой Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси Путин разговаривал в январе в Москве, в июне — на полях все того же Каспийского саммита, в июле — в Тегеране на встрече "Астанинской тройки" (с участием Турции).Однако сейчас Раиси предстал в новой роли: Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС. В следующем году в случае выполнения условий соглашения он будет уже полноправным участником саммита.Процесс присоединения Ирана к основным документам ШОС "достаточно небыстрый", отметил заместитель генсека организации Григорий Логвинов. Тем не менее Путин назвал оставшийся этап формальностью. Раиси же поблагодарил российского президента за содействие Тегерану."В завершающей стадии — работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнерства", — также отметил Путин, подчеркнув, что "по многим (пунктам. — Прим. ред.) наши позиции близки или, как говорят дипломаты, совпадают". Он также анонсировал отправку на следующей неделе "представительной российской делегации из деловых кругов" в Тегеран. Раиси в ответ подтвердил верность антизападному курсу: "Что касается санкций против России, то мы не признаем и никогда их не признаем".А вот с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом Путин встречался впервые — даже по телефону не беседовали, российский лидер лишь телеграммой поздравлял пакистанского политика с избранием. Разговор получился плодотворным. "Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан — и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана — это Россия, Казахстан, Узбекистан", — подчеркнул Путин.Президент выразил соболезнования в связи с наводнением в Пакистане и заверил, что Россия готова предоставить необходимую помощь в преодолении последствий катаклизма.На второй день саммита у Путина также запланированы резонансные двусторонние встречи: с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, россия, китай, москва, шос, санкции в отношении россии
В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Россия, Китай, Москва, ШОС, Санкции в отношении России
17:00 15.09.2022 (обновлено: 17:44 15.09.2022)
 

"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС, 15 сентября 2022
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС, 15 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Самарканде завершается первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Особый интерес вызвали переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, заранее встревожившие Запад. О повестке и итогах встреч российского лидера — в материале РИА Новости.

"Выйти на рекорд"

Президент прибыл в Самарканд утром, к открытию саммита, и вскоре приступил к двусторонним встречам. Некоторые партнеры прилетели в Узбекистан еще накануне, в том числе Си Цзиньпин. Он тоже не терял времени даром. Так, на полях саммита КНР и Узбекистан подписали пакет торгово-экономических и инвестиционных соглашений. По оценкам, на 15 миллиардов долларов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 21:55
СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России
Путин и Си не виделись с февраля — с церемонии открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине. Председатель КНР более двух лет из-за пандемии коронавируса не покидал страну. Впрочем, в предыдущем саммите ШОС он участвовал, но по видеосвязи.
В этом зарубежном визите китайского лидера западные аналитики увидели мощный сигнал поддержки России в украинском вопросе. В Москве позицию Пекина считают сбалансированной и отмечают: Китай с пониманием относится к специальной военной операции.
В то же время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил: "Тема Украины так или иначе везде обсуждается, но здесь (на саммите в Самарканде. — Прим. ред.) все-таки главное — это развитие двусторонних отношений (в плане двусторонних встреч президента) и развитие и повышение международного авторитета, и так достаточно высокого, такой важной международной организации, как ШОС".
Военнослужащие КНР во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 09:03
Действия России на Украине находят понимание в Китае, заявил посол
Путин, в свою очередь, вновь высоко оценил позицию Китая, отметив, что понимает возникающие у Пекина вопросы и готов дать разъяснения, "хотя мы и раньше об этом говорили".
Затем лидеры перешли к другим актуальным проблемам. Так, Путин однозначно высказался за принцип "одного Китая" (по которому Тайвань не считается самостоятельным государством) и осудил "провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе".
"Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете", — заявил президент.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 20:17
Россия и Китай показывают невозможность однополярного мира, заявил Володин
"Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", — подчеркнул Си Цзиньпин.
Готовность двух государств к тесному взаимодействию подтвердили цифрами. "В прошлом году товарооборот увеличился на 35 процентов и превысил 140 миллиардов долларов, — отметил Путин. — За первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25 процентов. Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели".
Обращаясь к Си, Путин также выразил уверенность в том, что их встреча даст новый импульс российско-китайскому стратегическому партнерству — "как на двусторонней основе, так и в международном плане".

Старые знакомые и новые лица

До переговоров с Си Путин беседовал с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Российский лидер отметил "заметный рост торгового оборота" между странами: на 46,6 процента в прошлом году и еще на 30 — за пять месяцев 2022-го. И напомнил о существенной финансовой помощи от Москвы: 20 миллионов долларов в 2021-м. Жапаров упомянул о работе Российско-Кыргызского фонда развития. "Фонд на сегодня одобрил 3200 проектов на общую сумму 440 миллионов долларов", — указал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
11:46
Путин поблагодарил президента Киргизии за поддержку русского языка в стране
Сердар Бердымухамедов, занявший пост президента Туркмении в марте, встретился с Путиным в этом качестве второй раз — они уже виделись на Каспийском саммите в конце июня. Российский лидер поблагодарил коллегу за оказанный тогда теплый прием и подтвердил высокий "уровень стратегического партнерства", который существует "не только на бумагах".
С главой Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси Путин разговаривал в январе в Москве, в июне — на полях все того же Каспийского саммита, в июле — в Тегеране на встрече "Астанинской тройки" (с участием Турции).
Однако сейчас Раиси предстал в новой роли: Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС. В следующем году в случае выполнения условий соглашения он будет уже полноправным участником саммита.
Процесс присоединения Ирана к основным документам ШОС "достаточно небыстрый", отметил заместитель генсека организации Григорий Логвинов. Тем не менее Путин назвал оставшийся этап формальностью. Раиси же поблагодарил российского президента за содействие Тегерану.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
12:02
Президент Ирана выразил готовность Тегерана сотрудничать с ШОС
"В завершающей стадии — работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнерства", — также отметил Путин, подчеркнув, что "по многим (пунктам. — Прим. ред.) наши позиции близки или, как говорят дипломаты, совпадают". Он также анонсировал отправку на следующей неделе "представительной российской делегации из деловых кругов" в Тегеран. Раиси в ответ подтвердил верность антизападному курсу: "Что касается санкций против России, то мы не признаем и никогда их не признаем".
А вот с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом Путин встречался впервые — даже по телефону не беседовали, российский лидер лишь телеграммой поздравлял пакистанского политика с избранием. Разговор получился плодотворным. "Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан — и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана — это Россия, Казахстан, Узбекистан", — подчеркнул Путин.
Президент выразил соболезнования в связи с наводнением в Пакистане и заверил, что Россия готова предоставить необходимую помощь в преодолении последствий катаклизма.
На второй день саммита у Путина также запланированы резонансные двусторонние встречи: с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
 
В миреСи ЦзиньпинВладимир ПутинЮрий УшаковРоссияКитайМоскваШОССанкции в отношении России
 
 
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