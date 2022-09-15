https://ria.ru/20220915/piramida-1817043600.html

На Урале основателя финансовой пирамиды приговорили к шести годам колонии

На Урале основателя финансовой пирамиды приговорили к шести годам колонии - РИА Новости, 15.09.2022

На Урале основателя финансовой пирамиды приговорили к шести годам колонии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил создателя финансовой пирамиды "Золотой век", похитившего более 264 миллионов рублей у вкладчиков, к 6 годам... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:55

2022-09-15T16:55

2022-09-15T16:55

происшествия

екатеринбург

урал

иркутская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил создателя финансовой пирамиды "Золотой век", похитившего более 264 миллионов рублей у вкладчиков, к 6 годам колонии общего режима, сообщила региональная прокуратура.По данным ведомства, житель Иркутской области создал кредитно-потребительский кооператив "Золотой век", который осуществлял свою деятельность по принципу финансовой пирамиды. С апреля 2014 года по ноябрь 2018 года головной офис кооператива располагался в Екатеринбурге, еще офисы были открыты в городах Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, а также на территории Челябинской области, Пермского края, Башкирии.Как уточнили в прокуратуре, в кооперативе с гражданами заключались договоры передачи личных сбережений, на основании которых потерпевшие вносили денежные средства в кассу, а кооператив брал на себя обязательства по выплате не менее 11% годовых. При этом гражданам сообщалась ложная информация о гарантированности возврата вкладов, фактически выплаты клиентам производились за счет поступления средств от новых вкладчиков.В ноябре 2018 года из-за невозможности осуществления выплат офисы кооператива были закрыты. В общей сложности в период существования пирамиды ее основатель похитил денежные средства 472 граждан на общую сумму свыше 264,7 миллиона рублей."Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причинённого ущерба", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220915/izbienie-1817027184.html

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урал

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происшествия, екатеринбург, урал, иркутская область