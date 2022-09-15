https://ria.ru/20220915/perevody-1816945511.html

Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай

Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай - РИА Новости, 15.09.2022

Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай

Альфа-банк предоставил возможность клиентам-физлицам совершать валютные переводы в Китай в юанях, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:24

2022-09-15T12:24

2022-09-15T12:24

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МОСКВА, 15 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Альфа-банк предоставил возможность клиентам-физлицам совершать валютные переводы в Китай в юанях, сообщила пресс-служба банка.В начале сентября Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк сообщили о намерении предоставлять кредиты корпоративным клиентам в юанях и других валютах дружественных стран. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что кредитование юрлиц в китайской национальной валюте пользуется "очень большим спросом".Управляющий директор рейтингового агентства НКР сообщил, что с учетом отказа банков от кредитования в долларах и евро существует потенциал замещения кредитного корпоративного портфеля в основном в юанях до эквивалента 50—80 миллиардов долларов в течение ближайших лет.

https://ria.ru/20220609/torgovlya-1794223938.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, альфа-банк, экономика