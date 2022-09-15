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Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай
Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай - РИА Новости, 15.09.2022
Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай
Альфа-банк предоставил возможность клиентам-физлицам совершать валютные переводы в Китай в юанях, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:24
2022-09-15T12:24
2022-09-15T12:24
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альфа-банк
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МОСКВА, 15 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Альфа-банк предоставил возможность клиентам-физлицам совершать валютные переводы в Китай в юанях, сообщила пресс-служба банка.В начале сентября Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк сообщили о намерении предоставлять кредиты корпоративным клиентам в юанях и других валютах дружественных стран. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что кредитование юрлиц в китайской национальной валюте пользуется "очень большим спросом".Управляющий директор рейтингового агентства НКР сообщил, что с учетом отказа банков от кредитования в долларах и евро существует потенциал замещения кредитного корпоративного портфеля в основном в юанях до эквивалента 50—80 миллиардов долларов в течение ближайших лет.
https://ria.ru/20220609/torgovlya-1794223938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, альфа-банк, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Альфа-банк, Экономика