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Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай - РИА Новости, 15.09.2022
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Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай
Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай - РИА Новости, 15.09.2022
Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай
Альфа-банк предоставил возможность клиентам-физлицам совершать валютные переводы в Китай в юанях, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:24
2022-09-15T12:24
россия-китай: главное
китай
россия
альфа-банк
экономика
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МОСКВА, 15 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Альфа-банк предоставил возможность клиентам-физлицам совершать валютные переводы в Китай в юанях, сообщила пресс-служба банка.В начале сентября Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк сообщили о намерении предоставлять кредиты корпоративным клиентам в юанях и других валютах дружественных стран. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что кредитование юрлиц в китайской национальной валюте пользуется "очень большим спросом".Управляющий директор рейтингового агентства НКР сообщил, что с учетом отказа банков от кредитования в долларах и евро существует потенциал замещения кредитного корпоративного портфеля в основном в юанях до эквивалента 50—80 миллиардов долларов в течение ближайших лет.
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китай, россия, альфа-банк, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Альфа-банк, Экономика
12:24 15.09.2022
 

Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПрохожая около входа в офис банка "Альфа-Банк" на одной из улиц в Москве
Прохожая около входа в офис банка Альфа-Банк на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Альфа-банк предоставил возможность клиентам-физлицам совершать валютные переводы в Китай в юанях, сообщила пресс-служба банка.
В начале сентября Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк сообщили о намерении предоставлять кредиты корпоративным клиентам в юанях и других валютах дружественных стран. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что кредитование юрлиц в китайской национальной валюте пользуется "очень большим спросом".
Управляющий директор рейтингового агентства НКР сообщил, что с учетом отказа банков от кредитования в долларах и евро существует потенциал замещения кредитного корпоративного портфеля в основном в юанях до эквивалента 50—80 миллиардов долларов в течение ближайших лет.

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