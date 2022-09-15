https://ria.ru/20220915/pensiya-1816870623.html

Россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше срока

Россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше срока - РИА Новости, 15.09.2022

Россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше срока

Накопительную часть пенсии можно получить в момент наступления “старого” пенсионного возраста - для этого необходимо набрать страховой стаж и минимально... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T01:16

2022-09-15T01:16

2022-09-15T01:16

общество

александр тимофеев

россия

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Накопительную часть пенсии можно получить в момент наступления “старого” пенсионного возраста - для этого необходимо набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.Возраст выхода на пенсию увеличивается, начиная с 2019 года. Сейчас он составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. Однако получить накопительную пенсию можно после наступления “старого” пенсионного возраста - 55 и 60 лет соответственно. Для этого необходимо наличие минимального числа пенсионных коэффициентов (в 2022 году – 23,4), а также страхового стажа (в 2022 году – 13 лет), либо специального стажа, дающего право на досрочную пенсию. С заявлением необходимо обращаться в Пенсионный фонд России или НПФ - в зависимости от того, как гражданин распорядился накопительной пенсией, подытожил Тимофеев.

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, александр тимофеев, россия, рэу имени г. в. плеханова, пенсия