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Россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше срока - РИА Новости, 15.09.2022
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Россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше срока
Россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше срока - РИА Новости, 15.09.2022
Россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше срока
Накопительную часть пенсии можно получить в момент наступления “старого” пенсионного возраста - для этого необходимо набрать страховой стаж и минимально... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T01:16
2022-09-15T01:16
общество
александр тимофеев
россия
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Накопительную часть пенсии можно получить в момент наступления “старого” пенсионного возраста - для этого необходимо набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.Возраст выхода на пенсию увеличивается, начиная с 2019 года. Сейчас он составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. Однако получить накопительную пенсию можно после наступления “старого” пенсионного возраста - 55 и 60 лет соответственно. Для этого необходимо наличие минимального числа пенсионных коэффициентов (в 2022 году – 23,4), а также страхового стажа (в 2022 году – 13 лет), либо специального стажа, дающего право на досрочную пенсию. С заявлением необходимо обращаться в Пенсионный фонд России или НПФ - в зависимости от того, как гражданин распорядился накопительной пенсией, подытожил Тимофеев.
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общество, александр тимофеев, россия, рэу имени г. в. плеханова, пенсия
Общество, Александр Тимофеев, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия
01:16 15.09.2022
 
Россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше срока

Экономист Тимофеев сообщил о праве россиян получить часть пенсии досрочно

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Накопительную часть пенсии можно получить в момент наступления “старого” пенсионного возраста - для этого необходимо набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
“Эту пенсию можно получить раньше, чем по старости. И в законах это прописано”, - подчеркнул он.
Возраст выхода на пенсию увеличивается, начиная с 2019 года. Сейчас он составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. Однако получить накопительную пенсию можно после наступления “старого” пенсионного возраста - 55 и 60 лет соответственно. Для этого необходимо наличие минимального числа пенсионных коэффициентов (в 2022 году – 23,4), а также страхового стажа (в 2022 году – 13 лет), либо специального стажа, дающего право на досрочную пенсию. С заявлением необходимо обращаться в Пенсионный фонд России или НПФ - в зависимости от того, как гражданин распорядился накопительной пенсией, подытожил Тимофеев.
 
ОбществоАлександр ТимофеевРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсия
 
 
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