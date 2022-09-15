https://ria.ru/20220915/pelosi-1817116518.html

СМИ сообщили о предстоящем визите Пелоси в Армению

СМИ сообщили о предстоящем визите Пелоси в Армению - РИА Новости, 15.09.2022

СМИ сообщили о предстоящем визите Пелоси в Армению

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отправится с визитом в Армению на этой неделе, как ожидается, она встретится с премьером Николом... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:21

2022-09-15T20:21

2022-09-15T20:31

в мире

армения

никол пашинян

нэнси пелоси

григорий карасин

ереван

азербайджан

одкб

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отправится с визитом в Армению на этой неделе, как ожидается, она встретится с премьером Николом Пашиняном и другими чиновниками, сообщает издание Politico со ссылкой на источники."Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные... Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване..., а также с другими правительственными чиновниками", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что в Армению Пелоси отправится с конгрессвумен Джеки Спейер.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220915/armeniya-1817107588.html

https://ria.ru/20220915/konflikt-1817106976.html

https://ria.ru/20220915/armeniya-1816900539.html

армения

ереван

азербайджан

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в мире, армения, никол пашинян, нэнси пелоси, григорий карасин, ереван, азербайджан, одкб, конгресс сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе