20:21 15.09.2022 (обновлено: 20:31 15.09.2022)
СМИ сообщили о предстоящем визите Пелоси в Армению
Politico: Пелоси посетит Армению на этой неделе и встретится с Пашиняном
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отправится с визитом в Армению на этой неделе, как ожидается, она встретится с премьером Николом Пашиняном и другими чиновниками, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные... Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване..., а также с другими правительственными чиновниками", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что в Армению Пелоси отправится с конгрессвумен Джеки Спейер.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.