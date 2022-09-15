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СМИ сообщили о предстоящем визите Пелоси в Армению - РИА Новости, 15.09.2022
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СМИ сообщили о предстоящем визите Пелоси в Армению
СМИ сообщили о предстоящем визите Пелоси в Армению - РИА Новости, 15.09.2022
СМИ сообщили о предстоящем визите Пелоси в Армению
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отправится с визитом в Армению на этой неделе, как ожидается, она встретится с премьером Николом... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:21
2022-09-15T20:31
в мире
армения
никол пашинян
нэнси пелоси
григорий карасин
ереван
азербайджан
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отправится с визитом в Армению на этой неделе, как ожидается, она встретится с премьером Николом Пашиняном и другими чиновниками, сообщает издание Politico со ссылкой на источники."Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные... Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване..., а также с другими правительственными чиновниками", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что в Армению Пелоси отправится с конгрессвумен Джеки Спейер.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220915/armeniya-1817107588.html
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в мире, армения, никол пашинян, нэнси пелоси, григорий карасин, ереван, азербайджан, одкб, конгресс сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Никол Пашинян, Нэнси Пелоси, Григорий Карасин, Ереван, Азербайджан, ОДКБ, Конгресс США, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
20:21 15.09.2022 (обновлено: 20:31 15.09.2022)
 
СМИ сообщили о предстоящем визите Пелоси в Армению

Politico: Пелоси посетит Армению на этой неделе и встретится с Пашиняном

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отправится с визитом в Армению на этой неделе, как ожидается, она встретится с премьером Николом Пашиняном и другими чиновниками, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные... Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване..., а также с другими правительственными чиновниками", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что в Армению Пелоси отправится с конгрессвумен Джеки Спейер.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

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В миреАрменияНикол ПашинянНэнси ПелосиГригорий КарасинЕреванАзербайджанОДКБКонгресс СШАСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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