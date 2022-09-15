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Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября - РИА Новости, 15.09.2022
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Культура
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Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября
Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября - РИА Новости, 15.09.2022
Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября
Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября. Приобрести ее можно будет с 20.22, сообщает пресс-служба издательства "ЭКСМО". РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:15
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культура
новости культуры
виктор пелевин
эксмо
литрес
книги
что почитать
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября. Приобрести ее можно будет с 20.22, сообщает пресс-служба издательства "ЭКСМО".Произведение называется "KGBT+" и представляет собой ироничный учебник успеха в мире шоу-бизнеса. Это — сиквел предыдущего романа Пелевина "TRANSHUMANISM Inc", вышедшего в 2021 году."Вбойщик KGBT+ — автор классических стримов "Катастрофа", "Летитбизм" и других — известен всей планете как титан перформанса и духа. Он подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни", — говорится в описании романа.
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новости культуры, виктор пелевин, эксмо, литрес, книги, что почитать
Культура, Новости культуры, Виктор Пелевин, Эксмо, ЛитРес, Книги, что почитать
11:15 15.09.2022 (обновлено: 11:34 15.09.2022)
 
Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября

Новая книга Виктора Пелевина "KGBT+" выйдет 29 сентября

© ЭксмоОбложка книги Виктора Пелевина "KGBT+"
Обложка книги Виктора Пелевина KGBT+
© Эксмо
Обложка книги Виктора Пелевина "KGBT+". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября. Приобрести ее можно будет с 20.22, сообщает пресс-служба издательства "ЭКСМО".
Произведение называется "KGBT+" и представляет собой ироничный учебник успеха в мире шоу-бизнеса.
Это — сиквел предыдущего романа Пелевина "TRANSHUMANISM Inc", вышедшего в 2021 году.
"Вбойщик KGBT+ — автор классических стримов "Катастрофа", "Летитбизм" и других — известен всей планете как титан перформанса и духа. Он подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни", — говорится в описании романа.
Обложка книги Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC.
26 августа 2021, 08:00Культура
Феерическая расстановка точек. Вышел новый роман Виктора Пелевина
 
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