https://ria.ru/20220915/pelevin-1816921909.html

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября - РИА Новости, 15.09.2022

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября. Приобрести ее можно будет с 20.22, сообщает пресс-служба издательства "ЭКСМО". РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:15

2022-09-15T11:15

2022-09-15T11:34

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина выйдет 29 сентября. Приобрести ее можно будет с 20.22, сообщает пресс-служба издательства "ЭКСМО".Произведение называется "KGBT+" и представляет собой ироничный учебник успеха в мире шоу-бизнеса. Это — сиквел предыдущего романа Пелевина "TRANSHUMANISM Inc", вышедшего в 2021 году."Вбойщик KGBT+ — автор классических стримов "Катастрофа", "Летитбизм" и других — известен всей планете как титан перформанса и духа. Он подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни", — говорится в описании романа.

https://ria.ru/20210826/pelevin-1746912459.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, виктор пелевин, эксмо, литрес, книги, что почитать