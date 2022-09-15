https://ria.ru/20220915/pasta-1817067529.html

В Италии разгорелся неожиданный скандал из-за ухудшающегося энергокризиса

В Италии разгорелся неожиданный скандал из-за ухудшающегося энергокризиса - РИА Новости, 15.09.2022

В Италии разгорелся неожиданный скандал из-за ухудшающегося энергокризиса

Из-за резкого роста цен на энергоресурсы Италию захлестнули жаркие споры о том, как варить традиционное блюдо — пасту, чтобы уменьшить счет за электроэнергию,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:02

2022-09-15T18:02

2022-09-15T18:39

в мире

италия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Из-за резкого роста цен на энергоресурсы Италию захлестнули жаркие споры о том, как варить традиционное блюдо — пасту, чтобы уменьшить счет за электроэнергию, передает французский телеканал France 3.По сообщению СМИ, в то время как некоторые шеф-повара допускают, что пасту можно варить на медленном огне или полностью выключив плиту и закрыв кастрюлю крышкой, другие убеждены, что этот метод бесполезен и добиться хорошего результата не получится."Нет, результат не будет идентичным, ведь без огня мы вымачиваем пасту, а не готовим. Если погасить огонь, паста станет гораздо более тяжелой для переваривания", — заметила одна из поваров.Корреспондент Financial Times в Риме Эми Казмин также попробовала провести эксперимент по приготовлению пасты "инновационным методом" без огня и поделилась неутешительным результатом.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220915/retsept-1817017991.html

https://ria.ru/20220915/italiya-1816873340.html

италия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, италия, украина, санкции в отношении россии