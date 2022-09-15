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В Италии разгорелся неожиданный скандал из-за ухудшающегося энергокризиса - РИА Новости, 15.09.2022
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В Италии разгорелся неожиданный скандал из-за ухудшающегося энергокризиса
В Италии разгорелся неожиданный скандал из-за ухудшающегося энергокризиса - РИА Новости, 15.09.2022
В Италии разгорелся неожиданный скандал из-за ухудшающегося энергокризиса
Из-за резкого роста цен на энергоресурсы Италию захлестнули жаркие споры о том, как варить традиционное блюдо — пасту, чтобы уменьшить счет за электроэнергию,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:02
2022-09-15T18:39
в мире
италия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Из-за резкого роста цен на энергоресурсы Италию захлестнули жаркие споры о том, как варить традиционное блюдо — пасту, чтобы уменьшить счет за электроэнергию, передает французский телеканал France 3.По сообщению СМИ, в то время как некоторые шеф-повара допускают, что пасту можно варить на медленном огне или полностью выключив плиту и закрыв кастрюлю крышкой, другие убеждены, что этот метод бесполезен и добиться хорошего результата не получится."Нет, результат не будет идентичным, ведь без огня мы вымачиваем пасту, а не готовим. Если погасить огонь, паста станет гораздо более тяжелой для переваривания", — заметила одна из поваров.Корреспондент Financial Times в Риме Эми Казмин также попробовала провести эксперимент по приготовлению пасты "инновационным методом" без огня и поделилась неутешительным результатом.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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в мире, италия, украина, санкции в отношении россии
В мире, Италия, Украина, Санкции в отношении России
18:02 15.09.2022 (обновлено: 18:39 15.09.2022)
 
В Италии разгорелся неожиданный скандал из-за ухудшающегося энергокризиса

France 3: в Италии вспыхнул спор, как готовить пасту по-новому, чтобы сэкономить энергию

© Pixabay / Engin_Akyurt Паста с томатами
Паста с томатами - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Pixabay / Engin_Akyurt
Паста с томатами. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Из-за резкого роста цен на энергоресурсы Италию захлестнули жаркие споры о том, как варить традиционное блюдо — пасту, чтобы уменьшить счет за электроэнергию, передает французский телеканал France 3.
По сообщению СМИ, в то время как некоторые шеф-повара допускают, что пасту можно варить на медленном огне или полностью выключив плиту и закрыв кастрюлю крышкой, другие убеждены, что этот метод бесполезен и добиться хорошего результата не получится.
"Нет, результат не будет идентичным, ведь без огня мы вымачиваем пасту, а не готовим. Если погасить огонь, паста станет гораздо более тяжелой для переваривания", — заметила одна из поваров.
Корреспондент Financial Times в Риме Эми Казмин также попробовала провести эксперимент по приготовлению пасты "инновационным методом" без огня и поделилась неутешительным результатом.
"Я решила начать с самого сложного, по моему мнению, испытания: сварить ригатони — толстые полые макароны, время приготовления которых составляет от 13 до 15 минут. Результат, как я и подозревала, оказался плачевным: паста стала неприятно липкой снаружи и осталась сырой внутри. Она отправилась в мусорное ведро", — заметила журналист.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

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