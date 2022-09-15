ФПА убрала с сайта новость о лишении Пашаева статуса адвоката
ФПА убрала со своего официального сайта новость о лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева
Эльман Пашаев. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Федеральная палата адвокатов РФ убрала со своего официального сайта новость о лишении статуса адвоката скандального юриста Эльмана Пашаева, выяснило РИА Новости.
Публикация об этом появилась на сайте палаты в четверг вечером. Из нее следовало, что "5 сентября на заседании в Махачкале совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева. Также решено обязать совет адвокатской палаты РСО – Алания прекратить статус адвоката председателю квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в АП РСО – Алания".
При этом на момент написания данной заметки найти публикацию на сайте не удается. Комментариями ФПА агентство к настоящему моменту не располагает.
Меньше недели назад Пашаев хвастался СМИ, что снова приступил в работе в качестве адвоката с соответствующим статусом.
Пашаев ранее защищал актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.
Свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний и впоследствии приговорены к исправительным работам.
По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее свой срок отбывали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.
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