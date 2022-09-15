https://ria.ru/20220915/pashaev-1817127851.html

Вернувшего меньше недели назад статус адвоката Пашаева вновь его лишили

Вернувшего меньше недели назад статус адвоката Пашаева вновь его лишили - РИА Новости, 15.09.2022

Вернувшего меньше недели назад статус адвоката Пашаева вновь его лишили

Вернувшего меньше недели назад статус адвоката скандального юриста Эльмана Пашаева вновь лишили возможности так называться, следует из данных, опубликованных на РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T21:35

2022-09-15T21:35

2022-09-15T21:35

происшествия

эльман пашаев

михаил ефремов

александр добровинский

россия

махачкала

федеральная палата адвокатов рф

московский городской суд

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вернувшего меньше недели назад статус адвоката скандального юриста Эльмана Пашаева вновь лишили возможности так называться, следует из данных, опубликованных на сайте Федеральной палаты адвокатов РФ."Пятого сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева. Также решено обязать Совет Адвокатской палаты РСО – Алания прекратить статус адвоката председателю квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в АП РСО – Алания", - говорится в сообщении.Меньше недели назад Пашаев хвастался СМИ, что снова приступил в работе в качестве адвоката с соответствующим статусом.Пашаев ранее защищал актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.Свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний и впоследствии приговорены к исправительным работам.По итогам процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее свой срок отбывали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.

https://ria.ru/20220131/pashaev-1770273593.html

https://ria.ru/20220908/sapega-1815491883.html

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происшествия, эльман пашаев, михаил ефремов, александр добровинский, россия, махачкала, федеральная палата адвокатов рф, московский городской суд