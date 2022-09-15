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Россия и Узбекистан заявили о выходе на уровень стратегического партнерства - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия и Узбекистан заявили о выходе на уровень стратегического партнерства
Россия и Узбекистан заявили о выходе на уровень стратегического партнерства - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан заявили о выходе на уровень стратегического партнерства
РФ и Узбекистан вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, говорится в Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:34
2022-09-15T18:35
россия
узбекистан
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ и Узбекистан вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, говорится в Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Российская Федерация и Республика Узбекистан ... заявляют о следующем: Стороны провозглашают установление между ними отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, которые предполагают вывод разноплановых и многогранных связей двух стран на более высокий и качественно новый уровень, а также придание этим связям характера особо тесного и динамичного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - сообщается в документе.
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россия, узбекистан, в мире
Россия, Узбекистан, В мире
18:34 15.09.2022 (обновлено: 18:35 15.09.2022)
 
Россия и Узбекистан заявили о выходе на уровень стратегического партнерства

Россия и Узбекистан заявили о выходе на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ и Узбекистан вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, говорится в Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
"Российская Федерация и Республика Узбекистан ... заявляют о следующем: Стороны провозглашают установление между ними отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, которые предполагают вывод разноплановых и многогранных связей двух стран на более высокий и качественно новый уровень, а также придание этим связям характера особо тесного и динамичного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - сообщается в документе.

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