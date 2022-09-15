https://ria.ru/20220915/partnerstvo-1817087483.html

Россия и Узбекистан заявили о выходе на уровень стратегического партнерства

Россия и Узбекистан заявили о выходе на уровень стратегического партнерства - РИА Новости, 15.09.2022

Россия и Узбекистан заявили о выходе на уровень стратегического партнерства

РФ и Узбекистан вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, говорится в Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:34

2022-09-15T18:34

2022-09-15T18:35

россия

узбекистан

в мире

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. РФ и Узбекистан вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, говорится в Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Российская Федерация и Республика Узбекистан ... заявляют о следующем: Стороны провозглашают установление между ними отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, которые предполагают вывод разноплановых и многогранных связей двух стран на более высокий и качественно новый уровень, а также придание этим связям характера особо тесного и динамичного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20220915/orden-1817058723.html

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, узбекистан, в мире