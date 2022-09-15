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Отношения России и Узбекистана выйдут на новый уровень, заявил Путин

Отношения России и Узбекистана выйдут на новый уровень, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022

Отношения России и Узбекистана выйдут на новый уровень, заявил Путин

Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве позволит еще лучше выстраивать отношения РФ и Узбекистана, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:56

2022-09-15T17:56

2022-09-15T18:29

владимир путин

россия

узбекистан

самарканд

шос

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве позволит еще лучше выстраивать отношения РФ и Узбекистана, сообщил президент России Владимир Путин.Президенты двух стран подписали декларацию в Самарканде, где проходит саммит ШОС."Этот важнейший документ несомненно выведет на качественно новый уровень отношения России и Узбекистана, которые всегда строились на принципах равноправия и взаимного доверия", - сказал он.Он также ответил, что отношения двух стран "не подвержены мировой политической текущей конъюктуре и внешнему давлению".

https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html

россия

узбекистан

самарканд

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владимир путин, россия, узбекистан, самарканд, шос