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Отношения России и Узбекистана выйдут на новый уровень, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
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Отношения России и Узбекистана выйдут на новый уровень, заявил Путин
Отношения России и Узбекистана выйдут на новый уровень, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
Отношения России и Узбекистана выйдут на новый уровень, заявил Путин
Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве позволит еще лучше выстраивать отношения РФ и Узбекистана, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:56
2022-09-15T18:29
владимир путин
россия
узбекистан
самарканд
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве позволит еще лучше выстраивать отношения РФ и Узбекистана, сообщил президент России Владимир Путин.Президенты двух стран подписали декларацию в Самарканде, где проходит саммит ШОС."Этот важнейший документ несомненно выведет на качественно новый уровень отношения России и Узбекистана, которые всегда строились на принципах равноправия и взаимного доверия", - сказал он.Он также ответил, что отношения двух стран "не подвержены мировой политической текущей конъюктуре и внешнему давлению".
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владимир путин, россия, узбекистан, самарканд, шос
Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Самарканд, ШОС
17:56 15.09.2022 (обновлено: 18:29 15.09.2022)
 
Отношения России и Узбекистана выйдут на новый уровень, заявил Путин

Путин: декларация о партнерстве позволит лучше выстраивать отношения России и Узбекистана

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время подписания Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном на полях саммита ШОС. 15 сентября 2022
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время подписания Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном на полях саммита ШОС. 15 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время подписания Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном на полях саммита ШОС. 15 сентября 2022
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве позволит еще лучше выстраивать отношения РФ и Узбекистана, сообщил президент России Владимир Путин.
Президенты двух стран подписали декларацию в Самарканде, где проходит саммит ШОС.
"Этот важнейший документ несомненно выведет на качественно новый уровень отношения России и Узбекистана, которые всегда строились на принципах равноправия и взаимного доверия", - сказал он.
Он также ответил, что отношения двух стран "не подвержены мировой политической текущей конъюктуре и внешнему давлению".

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