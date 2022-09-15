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В России откроют памятник создателю отечественного пенициллина Ермольевой

В России откроют памятник создателю отечественного пенициллина Ермольевой - РИА Новости, 15.09.2022

В России откроют памятник создателю отечественного пенициллина Ермольевой

Памятник советскому микробиологу и эпидемиологу, под руководством которой был создан отечественный пенициллин, Зинаиде Ермольевой будет открыт 1 октября в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:35

2022-09-15T11:35

2022-09-15T11:35

россия

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

общество

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Памятник советскому микробиологу и эпидемиологу, под руководством которой был создан отечественный пенициллин, Зинаиде Ермольевой будет открыт 1 октября в Ростове, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она рассказала о разработке отечественного пенициллина группой ученых под руководством эпидемиолога и микробиолога Зинаиды Ермольевой и ее исследованиях холеры, организованных в рамках противоэпидемических мероприятий в ходе Великой Отечественной войны."Оказалось, что этой великой женщине нет памятника в РФ, и полтора года назад вместе с Татьяной Алексеевной (Голиковой) мы предложили эту инициативу Военному историческому обществу и губернатору Ростовской области и хочу вам сказать, что в год 125-летия со дня рождения, 1 октября, этот памятник будет открыт" , - сказала Попова на расширенном заседании коллеги Роспотребнадзора, посвященном 100-летию службы.Она рассказала, что памятник будет открыт рядом с Ростовским медицинским университетом.

https://ria.ru/20220915/rospotrebnadzor-1816899370.html

россия

ростовская область

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Екатерина Зайцева

россия, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, общество