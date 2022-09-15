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Дома МО продолжат готовить к отопительному сезону
Дома МО продолжат готовить к отопительному сезону - РИА Новости, 15.09.2022
Дома МО продолжат готовить к отопительному сезону
Жилые дома продолжают готовить к отопительному сезону в Московской области. Управляющие компании должны в ближайшее время устранить выявленные нарушения,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:45
2022-09-15T18:45
2022-09-15T18:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
госжилинспекция
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Жилые дома продолжают готовить к отопительному сезону в Московской области. Управляющие компании должны в ближайшее время устранить выявленные нарушения, сообщил телеканал "360".Отмечается, что больше всего нарушений выявили в Наро-Фоминске и Рузе – там пока не готовы к включению отопления 76 и 74% объектов соответственно. При этом в Рузе наблюдаются проблемы с восстановлением в домах температурно-влажностного режима.В Госжилинспекции подчеркнули, что все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании должны работать сообща и оперативно реагировать на возникающие проблемы и непредвиденные ситуации.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все социальные учреждения региона уже обеспечены теплом.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, госжилинспекция
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Госжилинспекция