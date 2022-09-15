https://ria.ru/20220915/otoplenie-1817078092.html

Петр Бирюков: отопление в жилых домах в Москве начнут включать 18 сентября

Петр Бирюков: отопление в жилых домах в Москве начнут включать 18 сентября - РИА Новости, 15.09.2022

Петр Бирюков: отопление в жилых домах в Москве начнут включать 18 сентября

Подача тепла в жилые дома начнется в воскресенье, 18 сентября, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:17

2022-09-15T18:17

2022-09-15T18:17

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

жкх

сергей собянин

отопительный сезон 2022-2023 в россии

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подача тепла в жилые дома начнется в воскресенье, 18 сентября, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время отопление включаем по заявкам администраций социальных объектов - школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений. В воскресенье с учетом погодных условий начнем пуск тепла в жилые дома, на следующей неделе - на промышленные и торговые объекты", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что отопление не включат одномоментно во всех зданиях, процедура займет несколько дней."Городские службы провели масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, все тепловые магистрали и объекты подготовлены должным образом, проведены гидравлические и температурные испытания сетей, выявленные ненадежные участки отремонтированы. Это гарантирует надежное теплоснабжение потребителей на протяжении всего периода", - отметил Бирюков.

https://ria.ru/20220915/otoplenie-1817056423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, жкх, сергей собянин, отопительный сезон 2022-2023 в россии, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы