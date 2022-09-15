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Петр Бирюков: отопление в жилых домах в Москве начнут включать 18 сентября
Петр Бирюков: отопление в жилых домах в Москве начнут включать 18 сентября - РИА Новости, 15.09.2022
Петр Бирюков: отопление в жилых домах в Москве начнут включать 18 сентября
Подача тепла в жилые дома начнется в воскресенье, 18 сентября, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:17
2022-09-15T18:17
2022-09-15T18:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
жкх
сергей собянин
отопительный сезон 2022-2023 в россии
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подача тепла в жилые дома начнется в воскресенье, 18 сентября, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время отопление включаем по заявкам администраций социальных объектов - школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений. В воскресенье с учетом погодных условий начнем пуск тепла в жилые дома, на следующей неделе - на промышленные и торговые объекты", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что отопление не включат одномоментно во всех зданиях, процедура займет несколько дней."Городские службы провели масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, все тепловые магистрали и объекты подготовлены должным образом, проведены гидравлические и температурные испытания сетей, выявленные ненадежные участки отремонтированы. Это гарантирует надежное теплоснабжение потребителей на протяжении всего периода", - отметил Бирюков.
https://ria.ru/20220915/otoplenie-1817056423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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