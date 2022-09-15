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На Украине выявили первый случай оспы обезьян

На Украине выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 15.09.2022

На Украине выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован на Украине, сообщили четверг в украинском министерстве охраны здоровья. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:54

2022-09-15T19:54

2022-09-15T19:54

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украина

европа

здоровье - общество

оспа обезьян

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован на Украине, сообщили четверг в украинском министерстве охраны здоровья."Пятнадцатого сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, он имеет легкое течение болезни", - говорится в сообщении министерства охраны здоровья в Telegram-канале.По информации ведомства, пациент заверил, что не контактировал с больными оспой обезьян и не выезжал за границу."Тем не менее, появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны", - отметили в министерстве.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.

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в мире, украина, европа, здоровье - общество, оспа обезьян