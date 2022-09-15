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На Украине выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 15.09.2022
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На Украине выявили первый случай оспы обезьян
На Украине выявили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 15.09.2022
На Украине выявили первый случай оспы обезьян
Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован на Украине, сообщили четверг в украинском министерстве охраны здоровья. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:54
2022-09-15T19:54
в мире
украина
европа
здоровье - общество
оспа обезьян
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован на Украине, сообщили четверг в украинском министерстве охраны здоровья."Пятнадцатого сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, он имеет легкое течение болезни", - говорится в сообщении министерства охраны здоровья в Telegram-канале.По информации ведомства, пациент заверил, что не контактировал с больными оспой обезьян и не выезжал за границу."Тем не менее, появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны", - отметили в министерстве.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
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в мире, украина, европа, здоровье - общество, оспа обезьян
В мире, Украина, Европа, Здоровье - Общество, Оспа обезьян
19:54 15.09.2022
 
На Украине выявили первый случай оспы обезьян

Министерство охраны здоровья Украины подтвердило первый случай вируса оспы обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован на Украине, сообщили четверг в украинском министерстве охраны здоровья.
"Пятнадцатого сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, он имеет легкое течение болезни", - говорится в сообщении министерства охраны здоровья в Telegram-канале.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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По информации ведомства, пациент заверил, что не контактировал с больными оспой обезьян и не выезжал за границу.
"Тем не менее, появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны", - отметили в министерстве.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
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В миреУкраинаЕвропаЗдоровье - ОбществоОспа обезьян
 
 
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