Рейтинг@Mail.ru
В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/oon-1817140553.html
В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России
В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России - РИА Новости, 15.09.2022
В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России
Представители Китая, ОАЭ и Мексики выступили в СБ ООН за снятие препятствий, мешающих экспорту российских удобрений на мировые рынки. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T23:56
2022-09-15T23:56
экономика
василий небензя
россия
китай
оаэ
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_1afdc53735d2d7965350240dbf1cec3e.jpg
ООН, 15 сен – РИА Новости. Представители Китая, ОАЭ и Мексики выступили в СБ ООН за снятие препятствий, мешающих экспорту российских удобрений на мировые рынки."На данный момент более 700 000 тонн зерна были доставлены в рамках черноморской зерновой инициативы. Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя", - сказал зампостпреда Китая при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН по теме продовольственной безопасности.По его словам, "необходимо снять такие препятствия, чтобы обеспечить свободный и стабильный поток ключевых сельскохозяйственных ресурсов".Представитель Мексики также заявил, что важно, чтобы российские удобрения и продовольственные продукты попадали на глобальные рынки."Удобрения играют важнейшую роль в обеспечения будущих урожаев, и российские удобрения должны достигать глобальных рынков", - указала постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20220915/udobreniya-1816958243.html
https://ria.ru/20220915/oon-1817140082.html
россия
китай
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1b49336e53829e8aa63f423bfdcc18a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, василий небензя, россия, китай, оаэ, оон, совет безопасности оон
Экономика, Василий Небензя, Россия, Китай, ОАЭ, ООН, Совет Безопасности ООН
23:56 15.09.2022
 
В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России

Некоторые представители в СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 сен – РИА Новости. Представители Китая, ОАЭ и Мексики выступили в СБ ООН за снятие препятствий, мешающих экспорту российских удобрений на мировые рынки.
"На данный момент более 700 000 тонн зерна были доставлены в рамках черноморской зерновой инициативы. Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя", - сказал зампостпреда Китая при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН по теме продовольственной безопасности.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 12:56
Изъятия из санкций для российских удобрений не работают, заявили в МИД
По его словам, "необходимо снять такие препятствия, чтобы обеспечить свободный и стабильный поток ключевых сельскохозяйственных ресурсов".
Представитель Мексики также заявил, что важно, чтобы российские удобрения и продовольственные продукты попадали на глобальные рынки.
"Удобрения играют важнейшую роль в обеспечения будущих урожаев, и российские удобрения должны достигать глобальных рынков", - указала постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 23:51
Россия из-за санкций не может перевести взносы в ВПП ООН, заявил Небензя
 
ЭкономикаВасилий НебензяРоссияКитайОАЭООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала