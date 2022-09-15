https://ria.ru/20220915/oon-1817140553.html

В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России

В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России - РИА Новости, 15.09.2022

В СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта удобрений России

Представители Китая, ОАЭ и Мексики выступили в СБ ООН за снятие препятствий, мешающих экспорту российских удобрений на мировые рынки. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T23:56

2022-09-15T23:56

2022-09-15T23:56

экономика

василий небензя

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китай

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ООН, 15 сен – РИА Новости. Представители Китая, ОАЭ и Мексики выступили в СБ ООН за снятие препятствий, мешающих экспорту российских удобрений на мировые рынки."На данный момент более 700 000 тонн зерна были доставлены в рамках черноморской зерновой инициативы. Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя", - сказал зампостпреда Китая при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН по теме продовольственной безопасности.По его словам, "необходимо снять такие препятствия, чтобы обеспечить свободный и стабильный поток ключевых сельскохозяйственных ресурсов".Представитель Мексики также заявил, что важно, чтобы российские удобрения и продовольственные продукты попадали на глобальные рынки."Удобрения играют важнейшую роль в обеспечения будущих урожаев, и российские удобрения должны достигать глобальных рынков", - указала постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20220915/udobreniya-1816958243.html

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экономика, василий небензя, россия, китай, оаэ, оон, совет безопасности оон