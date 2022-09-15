https://ria.ru/20220915/oon-1817140082.html
Россия из-за санкций не может перевести взносы в ВПП ООН, заявил Небензя
Россия из-за санкций не может перевести взносы в ВПП ООН, заявил Небензя - РИА Новости, 16.09.2022
Россия из-за санкций не может перевести взносы в ВПП ООН, заявил Небензя
Санкции Запада не дают России безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-15T23:51
2022-09-15T23:51
2022-09-16T00:00
василий небензя
россия
оон
совет безопасности оон
санкции в отношении россии
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ООН, 15 сен – РИА Новости. Санкции Запада не дают России безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Западные санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность. Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы, среди прочего, на помощь странам, сталкивающимся с риском голода", - сказал Небензя.По его словам, аналогичная ситуация складывается с ЮНИДО (Организация Объединённых Наций по промышленному развитию), "в которой также подрываются проекты по поддержке пищевой промышленности в нуждающихся государствах, в том числе Сирии"."Со своей стороны Россия изыскивает возможности для поддержки глобальной продовольственной безопасности", - указал Небензя.
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817104518.html
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василий небензя, россия, оон, совет безопасности оон, санкции в отношении россии
Василий Небензя, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, Санкции в отношении России
23:51 15.09.2022 (обновлено: 00:00 16.09.2022)
Россия из-за санкций не может перевести взносы в ВПП ООН, заявил Небензя
Небензя: Россия из-за санкций не может перевести взносы в продовольственную программу ООН
ООН, 15 сен – РИА Новости. Санкции Запада не дают России безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Западные санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность. Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы, среди прочего, на помощь странам, сталкивающимся с риском голода", - сказал Небензя.
По его словам, аналогичная ситуация складывается с ЮНИДО (Организация Объединённых Наций по промышленному развитию), "в которой также подрываются проекты по поддержке пищевой промышленности в нуждающихся государствах, в том числе Сирии".
"Со своей стороны Россия изыскивает возможности для поддержки глобальной продовольственной безопасности", - указал Небензя.