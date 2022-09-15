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Захарова: тот, кто лишит Россию членства в СБ ООН, достоин нобелевки
Захарова: тот, кто лишит Россию членства в СБ ООН, достоин нобелевки - РИА Новости, 15.09.2022
Захарова: тот, кто лишит Россию членства в СБ ООН, достоин нобелевки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что тот, кто сможет лишить РФ постоянного членства в Совете безопасности ООН, должен получить... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:10
2022-09-15T14:10
2022-09-15T14:33
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что тот, кто сможет лишить РФ постоянного членства в Совете безопасности ООН, должен получить Нобелевскую премию по математике, так как это невозможно."Это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан, 100% – чтобы лишить нас статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве", - ответила Захарова на вопрос журналистов, готова ли Россия к подобным попыткам.Она напомнила, что лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН можно лишь внесением изменений в устав ООН. Для этого нужно, чтобы за поправки сначала проголосовали 2/3 членов Генассамблеи ООН, а потом они были бы ратифицированы 2/3 государств-членов ООН, включая всех постоянных членов СБ."Никакого другого законного пути осуществить подобный план просто не существует", - резюмировала Захарова. Она напомнила, что сама организация создавалась для предотвращения войн и катаклизмов мирового масштаба
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в мире, мария захарова, россия, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Мария Захарова, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН
14:10 15.09.2022 (обновлено: 14:33 15.09.2022)
Захарова: тот, кто лишит Россию членства в СБ ООН, достоин нобелевки
Захарова пошутила, что тот, кто лишит Россию членства в СБ ООН, достоин Нобелевской премии