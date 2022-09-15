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Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье
Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье - РИА Новости, 15.09.2022
Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье
О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет, организация надеется на мирное решение конфликта, заявил глава объединенного штаба ОДКБ... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:56
2022-09-15T10:56
2022-09-15T10:56
анатолий сидоров
армения
азербайджан
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет, организация надеется на мирное решение конфликта, заявил глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров."Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наших единогласно заявили, что эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами", - сказал Сидоров на вопрос журналистов, есть ли планы отправлять миротворческий контингент на границу Армении и Азербайджана."О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", - подчеркнул он.Сидоров напомнил, что стороны договорились о прекращении огня. "Мы надеемся, что и дальше процессы пойдут мирным путем решаться, без применения оружия и сил", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий сидоров, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире
Анатолий Сидоров, Армения, Азербайджан, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, В мире
Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье
Глава штаба ОДКБ Сидоров: о применении сил на границе Армении и Азербайджана речи не идет
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет, организация надеется на мирное решение конфликта, заявил глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наших единогласно заявили, что эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами", - сказал Сидоров на вопрос журналистов, есть ли планы отправлять миротворческий контингент на границу Армении и Азербайджана.
"О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", - подчеркнул он.
Сидоров напомнил, что стороны договорились о прекращении огня. "Мы надеемся, что и дальше процессы пойдут мирным путем решаться, без применения оружия и сил", - добавил он.