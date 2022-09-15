Рейтинг@Mail.ru
Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/odkb-1816917350.html
Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье
Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье - РИА Новости, 15.09.2022
Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье
О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет, организация надеется на мирное решение конфликта, заявил глава объединенного штаба ОДКБ... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:56
2022-09-15T10:56
анатолий сидоров
армения
азербайджан
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет, организация надеется на мирное решение конфликта, заявил глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров."Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наших единогласно заявили, что эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами", - сказал Сидоров на вопрос журналистов, есть ли планы отправлять миротворческий контингент на границу Армении и Азербайджана."О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", - подчеркнул он.Сидоров напомнил, что стороны договорились о прекращении огня. "Мы надеемся, что и дальше процессы пойдут мирным путем решаться, без применения оружия и сил", - добавил он.
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий сидоров, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире
Анатолий Сидоров, Армения, Азербайджан, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, В мире
10:56 15.09.2022
 
Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье

Глава штаба ОДКБ Сидоров: о применении сил на границе Армении и Азербайджана речи не идет

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет, организация надеется на мирное решение конфликта, заявил глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наших единогласно заявили, что эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами", - сказал Сидоров на вопрос журналистов, есть ли планы отправлять миротворческий контингент на границу Армении и Азербайджана.
"О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", - подчеркнул он.
Сидоров напомнил, что стороны договорились о прекращении огня. "Мы надеемся, что и дальше процессы пойдут мирным путем решаться, без применения оружия и сил", - добавил он.

Читайте также:

     
    Анатолий СидоровАрменияАзербайджанОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границеВ мире
     
     
    Политика
    Общество
    Экономика
    В мире
    Происшествия
    Спорт
    Наука
    Культура
    Недвижимость
    Религия
    Туризм
    Радио
    Подкасты
    Теги
    Спецпроекты
    Реклама
    Продукты и сервисы
    Пресс-центр
    Ria.ru в AppStore
    Ria.ru в Google Play
    Ria.ru APK
    RSS
    Архив
    Версия 2018.1 Beta 
    © 2022 МИА «Россия сегодня» 
    Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
    Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
    Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
    Правила использования материалов
    Политика конфиденциальности
    Главный редактор: Гаврилова А.В.
    Адрес электронной почты Редакции:
    По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
    Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
    Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
    18+
    Лента новостей
    0
    Сначала новыеСначала старые
    loader
    Онлайн
    Заголовок открываемого материала
    Чтобы участвовать в дискуссии
    авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
    loader
    Чаты
    Заголовок открываемого материала