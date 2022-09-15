https://ria.ru/20220915/odkb-1816917350.html

Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье

Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье - РИА Новости, 15.09.2022

Начальник штаба ОДКБ выразил надежду на мирное урегулирование в Закавказье

О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет, организация надеется на мирное решение конфликта, заявил глава объединенного штаба ОДКБ... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:56

2022-09-15T10:56

2022-09-15T10:56

анатолий сидоров

армения

азербайджан

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет, организация надеется на мирное решение конфликта, заявил глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров."Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наших единогласно заявили, что эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами", - сказал Сидоров на вопрос журналистов, есть ли планы отправлять миротворческий контингент на границу Армении и Азербайджана."О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", - подчеркнул он.Сидоров напомнил, что стороны договорились о прекращении огня. "Мы надеемся, что и дальше процессы пойдут мирным путем решаться, без применения оружия и сил", - добавил он.

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анатолий сидоров, армения, азербайджан, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире