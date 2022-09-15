Рейтинг@Mail.ru
Глава штаба и генсек ОДКБ посетят Армению - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/odkb-1816917000.html
Глава штаба и генсек ОДКБ посетят Армению
Глава штаба и генсек ОДКБ посетят Армению - РИА Новости, 15.09.2022
Глава штаба и генсек ОДКБ посетят Армению
Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что с группой должностных лиц штаба прибудет в Ереван уже сегодня, а генсек ОДКБ Станислав Зась... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:55
2022-09-15T11:10
в мире
одкб
станислав зась
анатолий сидоров
шос
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e9fdf04396c98716be12e09e67d744c.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что с группой должностных лиц штаба прибудет в Ереван уже сегодня, а генсек ОДКБ Станислав Зась приедет на армяно-азербайджанскую границу на следующей неделе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. Позже минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен. В ночь на четверг на границе существенных инцидентов не было, писал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в соцсетях."С учетом того, что генеральный секретарь сейчас принимает участие в других международных серьезных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит ШОС, поэтому его вылет будет и прибытие в Республику Армению позже. Предполагается на следующей неделе. То, что касается начальника объединенного штаба - по завершению нашего сегодняшнего мероприятия я выезжаю на аэродром и вылетаю в Армению с группой должностных лиц объединенного штаба", - заявил Сидоров на брифинге в Москве.Он подчеркнул, что в группу входят представители всех государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.Как ранее заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a51771e4d4f66ad48212338f768bf71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одкб, станислав зась, анатолий сидоров, шос, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, ОДКБ, Станислав Зась, Анатолий Сидоров, ШОС, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
10:55 15.09.2022 (обновлено: 11:10 15.09.2022)
 
Глава штаба и генсек ОДКБ посетят Армению

Начальник штаба ОДКБ прилетит в Армению в четверг, глава ОДКБ прибудет на следующей неделе

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что с группой должностных лиц штаба прибудет в Ереван уже сегодня, а генсек ОДКБ Станислав Зась приедет на армяно-азербайджанскую границу на следующей неделе.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. Позже минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен. В ночь на четверг на границе существенных инцидентов не было, писал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в соцсетях.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 08:00
"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России
"С учетом того, что генеральный секретарь сейчас принимает участие в других международных серьезных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит ШОС, поэтому его вылет будет и прибытие в Республику Армению позже. Предполагается на следующей неделе. То, что касается начальника объединенного штаба - по завершению нашего сегодняшнего мероприятия я выезжаю на аэродром и вылетаю в Армению с группой должностных лиц объединенного штаба", - заявил Сидоров на брифинге в Москве.
Он подчеркнул, что в группу входят представители всех государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.
"Сегодня к вечеру мы будем в Ереване", - заверил глава объединенного штаба ОДКБ.
Как ранее заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 12:43
ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым
 
В миреОДКБСтанислав ЗасьАнатолий СидоровШОССитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала