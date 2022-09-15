https://ria.ru/20220915/odkb-1816917000.html

Глава штаба и генсек ОДКБ посетят Армению

Глава штаба и генсек ОДКБ посетят Армению - РИА Новости, 15.09.2022

Глава штаба и генсек ОДКБ посетят Армению

Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что с группой должностных лиц штаба прибудет в Ереван уже сегодня, а генсек ОДКБ Станислав Зась... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:55

2022-09-15T10:55

2022-09-15T11:10

в мире

одкб

станислав зась

анатолий сидоров

шос

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что с группой должностных лиц штаба прибудет в Ереван уже сегодня, а генсек ОДКБ Станислав Зась приедет на армяно-азербайджанскую границу на следующей неделе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. Позже минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен. В ночь на четверг на границе существенных инцидентов не было, писал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в соцсетях."С учетом того, что генеральный секретарь сейчас принимает участие в других международных серьезных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит ШОС, поэтому его вылет будет и прибытие в Республику Армению позже. Предполагается на следующей неделе. То, что касается начальника объединенного штаба - по завершению нашего сегодняшнего мероприятия я выезжаю на аэродром и вылетаю в Армению с группой должностных лиц объединенного штаба", - заявил Сидоров на брифинге в Москве.Он подчеркнул, что в группу входят представители всех государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.Как ранее заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одкб, станислав зась, анатолий сидоров, шос, ситуация на армяно-азербайджанской границе