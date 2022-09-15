10:55 15.09.2022 (обновлено: 11:10 15.09.2022)
Глава штаба и генсек ОДКБ посетят Армению
Начальник штаба ОДКБ прилетит в Армению в четверг, глава ОДКБ прибудет на следующей неделе
Вид на Ереван. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что с группой должностных лиц штаба прибудет в Ереван уже сегодня, а генсек ОДКБ Станислав Зась приедет на армяно-азербайджанскую границу на следующей неделе.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. Позже минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен. В ночь на четверг на границе существенных инцидентов не было, писал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в соцсетях.
"С учетом того, что генеральный секретарь сейчас принимает участие в других международных серьезных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит ШОС, поэтому его вылет будет и прибытие в Республику Армению позже. Предполагается на следующей неделе. То, что касается начальника объединенного штаба - по завершению нашего сегодняшнего мероприятия я выезжаю на аэродром и вылетаю в Армению с группой должностных лиц объединенного штаба", - заявил Сидоров на брифинге в Москве.
Он подчеркнул, что в группу входят представители всех государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.
"Сегодня к вечеру мы будем в Ереване", - заверил глава объединенного штаба ОДКБ.
Как ранее заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.