https://ria.ru/20220915/odkb-1816911676.html
Миссия ОДКБ направляется в Армению для разрешения конфликта, заявил штаб
Миссия ОДКБ направляется в Армению для разрешения конфликта, заявил штаб - РИА Новости, 15.09.2022
Миссия ОДКБ направляется в Армению для разрешения конфликта, заявил штаб
Миссия ОДКБ направляется в Армению для того, чтобы на месте проанализировать обстановку и разобраться в причинах конфликта Армении и Азербайджана и путях его... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:31
2022-09-15T10:31
2022-09-15T12:48
в мире
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азербайджан
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никол пашинян
владимир путин
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Миссия ОДКБ направляется в Армению для того, чтобы на месте проанализировать обстановку и разобраться в причинах конфликта Армении и Азербайджана и путях его решения, заявил в четверг начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. Позже минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен. В ночь на четверг на границе существенных инцидентов не было, писал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в соцсетях."Решением совета коллективной безопасности направляется миссия. Для того миссии и назначают, чтобы выработать, разобраться на месте, проанализировать ситуацию с руководством Республики Армения и с другими заинтересованными должностными лицами переговорить, выяснить обстановку, разобраться в причинах", - сказал он на брифинге.Сидоров подчеркнул, что миссия ОДКБ направляется на армяно-азербайджанскую границу для того, чтобы "постараться разобраться в тех путях, которые необходимо предложить совету коллективной безопасности по результатам работы миссии. Конечное решение примут главы государств"."Постоянно возникает один и тот же вопрос, который требует разрешения, - это вопрос, который связан с демаркацией границ между Республикой Армения и Республикой Азербайджан. Это первый основной вопрос, на который всегда обращают внимание", - добавил он.Как ранее заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220914/odkb-1816706515.html
https://ria.ru/20220914/odkb-1816788508.html
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в мире, одкб, армения, азербайджан, анатолий сидоров, григорий карасин, никол пашинян, владимир путин
В мире, ОДКБ, Армения, Азербайджан, Анатолий Сидоров, Григорий Карасин, Никол Пашинян, Владимир Путин
10:31 15.09.2022 (обновлено: 12:48 15.09.2022)
Миссия ОДКБ направляется в Армению для разрешения конфликта, заявил штаб
Начальник штаба Сидоров: миссия ОДКБ направляется в Армению для разрешения конфликта
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Миссия ОДКБ направляется в Армению для того, чтобы на месте проанализировать обстановку и разобраться в причинах конфликта Армении и Азербайджана и путях его решения, заявил в четверг начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. Позже минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен. В ночь на четверг на границе существенных инцидентов не было, писал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в соцсетях.
"Решением совета коллективной безопасности направляется миссия. Для того миссии и назначают, чтобы выработать, разобраться на месте, проанализировать ситуацию с руководством Республики Армения и с другими заинтересованными должностными лицами переговорить, выяснить обстановку, разобраться в причинах", - сказал он на брифинге.
Сидоров подчеркнул, что миссия ОДКБ направляется на армяно-азербайджанскую границу для того, чтобы "постараться разобраться в тех путях, которые необходимо предложить совету коллективной безопасности по результатам работы миссии. Конечное решение примут главы государств".
"Постоянно возникает один и тот же вопрос, который требует разрешения, - это вопрос, который связан с демаркацией границ между Республикой Армения и Республикой Азербайджан. Это первый основной вопрос, на который всегда обращают внимание", - добавил он.
Как ранее заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин
, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина
и премьера Армении Никола Пашиняна
и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван
обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.