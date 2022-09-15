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Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку

Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 15.09.2022

Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку

Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работала система ПВО, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T07:29

2022-09-15T07:29

2022-09-15T07:29

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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ХЕРСОН, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работала система ПВО, сообщается в Telegram-канале администрации города."05.44. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Первая за 15 сентября... Работает ПВО: 3 воздушных взрыва. 06.05. В Новой Каховке вновь работает ПВО: 6 воздушных взрывов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220914/postradavshie-1816862681.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсонская область