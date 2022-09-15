Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/obstrely-1816884906.html
Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку
Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работала система ПВО, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T07:29
2022-09-15T07:29
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778400207_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_5f42e8fbfb938840ba83ab5cec29ed29.jpg
ХЕРСОН, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работала система ПВО, сообщается в Telegram-канале администрации города."05.44. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Первая за 15 сентября... Работает ПВО: 3 воздушных взрыва. 06.05. В Новой Каховке вновь работает ПВО: 6 воздушных взрывов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220914/postradavshie-1816862681.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778400207_0:82:2536:1984_1920x0_80_0_0_91ead7f71c8d4307578b38eea45fb631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
07:29 15.09.2022
 
Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку

Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку, сработала система ПВО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Новая Каховка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работала система ПВО, сообщается в Telegram-канале администрации города.
"05.44. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Первая за 15 сентября... Работает ПВО: 3 воздушных взрыва. 06.05. В Новой Каховке вновь работает ПВО: 6 воздушных взрывов", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 23:09Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки при украинских обстрелах пострадали девять мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала