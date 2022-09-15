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Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку
Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку
Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работала система ПВО, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T07:29
2022-09-15T07:29
2022-09-15T07:29
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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ХЕРСОН, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды за ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, работала система ПВО, сообщается в Telegram-канале администрации города."05.44. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Первая за 15 сентября... Работает ПВО: 3 воздушных взрыва. 06.05. В Новой Каховке вновь работает ПВО: 6 воздушных взрывов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку
Украинские войска за ночь дважды обстреляли Новую Каховку, сработала система ПВО