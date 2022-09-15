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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала женщина
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 15.09.2022
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала женщина
Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:39
2022-09-15T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Куйбышевский район Донецка, по ул. Гудкова ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
19:39 15.09.2022
 
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала женщина

Штаб теробороны: при обстреле Куйбышевского района Донецка ранена женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Куйбышевский район Донецка, по ул. Гудкова ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

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