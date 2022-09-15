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Украинские военные обстреливают Новую Каховку - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/obstrel-1816987269.html
Украинские военные обстреливают Новую Каховку
Украинские военные обстреливают Новую Каховку - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские военные обстреливают Новую Каховку
Украинские войска продолжают обстреливать район Новой Каховки в Херсонской области, в районе в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога, сообщает в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:11
2022-09-15T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
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ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать район Новой Каховки в Херсонской области, в районе в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога, сообщает в четверг администрация Каховского района."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья...", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram – канале администрации Каховского района.Глава администрации Каховского Района Владимир Леонтьев сообщил РИА Новости, что украинские войска обстреливают гражданскую инфраструктуру района по семь-восемь раз за сутки."Удары не прекращаются, обычно семь – восемь ударов за день. И все они приходятся по гражданской инфраструктуре. У нас ГЭС регулярно обстреливают, Центральный Каховский канал, Северо-Крымский канал, заводы, гражданские дома", - сказал РИА Новости Леонтьев.По его словам, в результате утренних обстрелов Новой Каховки украинскими войсками тяжелораненых и убитых нет."Когда мы говорим о раненых, мы имеем в виду тяжелораненых. Тяжелых, убитых нет. А легкораненые есть всегда, после каждого ракетного удара. Люди уже привыкли, сами себе оказывают первую помощь, помогают прохожие и медики", - пояснил Леонтьев.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
14:11 15.09.2022
 
Украинские военные обстреливают Новую Каховку

Власти Новой Каховки сообщили об обстреле со стороны украинских военных

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать район Новой Каховки в Херсонской области, в районе в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога, сообщает в четверг администрация Каховского района.
"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья...", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram – канале администрации Каховского района.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад
Глава администрации Каховского Района Владимир Леонтьев сообщил РИА Новости, что украинские войска обстреливают гражданскую инфраструктуру района по семь-восемь раз за сутки.
"Удары не прекращаются, обычно семь – восемь ударов за день. И все они приходятся по гражданской инфраструктуре. У нас ГЭС регулярно обстреливают, Центральный Каховский канал, Северо-Крымский канал, заводы, гражданские дома", - сказал РИА Новости Леонтьев.
По его словам, в результате утренних обстрелов Новой Каховки украинскими войсками тяжелораненых и убитых нет.
"Когда мы говорим о раненых, мы имеем в виду тяжелораненых. Тяжелых, убитых нет. А легкораненые есть всегда, после каждого ракетного удара. Люди уже привыкли, сами себе оказывают первую помощь, помогают прохожие и медики", - пояснил Леонтьев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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