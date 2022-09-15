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В Кривом Роге сообщили о ракетном ударе по промышленному предприятию

В Кривом Роге сообщили о ракетном ударе по промышленному предприятию - РИА Новости, 15.09.2022

В Кривом Роге сообщили о ракетном ударе по промышленному предприятию

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в четверг о ракетном ударе по промышленному предприятию города, по его словам, разрушения серьезные. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:07

2022-09-15T14:07

2022-09-15T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в четверг о ракетном ударе по промышленному предприятию города, по его словам, разрушения серьезные.В среду замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о ракетном ударе по Кривому Рогу, по его словам, удар пришелся по гидротехническому сооружению."Вновь крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, последствия уточняются. Предварительно - без потерь", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кривой рог, украина