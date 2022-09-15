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ВСУ обстреляли село Борки в Белгородской области - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли село Борки в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Борки в Белгородской области - РИА Новости, 15.09.2022
ВСУ обстреляли село Борки в Белгородской области
Белгородское село Борки было обстреляно со стороны Украины, пострадавших и разрушений нет, сообщил оперштаб Белгородской области. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:26
2022-09-15T11:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
ситуация в днр и лнр
происшествия
россия
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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Белгородское село Борки было обстреляно со стороны Украины, пострадавших и разрушений нет, сообщил оперштаб Белгородской области."Со стороны Украины обстреляно село Борки Валуйского городского округа. Снаряды упали в поле, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Село Борки находится в километре от украинской границы.
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белгородская область, украина, ситуация в днр и лнр, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Происшествия, Россия
11:26 15.09.2022 (обновлено: 11:51 15.09.2022)
 
ВСУ обстреляли село Борки в Белгородской области

Оперштаб Белгородской области сообщил об обстреле села Борки со стороны Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Белгородское село Борки было обстреляно со стороны Украины, пострадавших и разрушений нет, сообщил оперштаб Белгородской области.
"Со стороны Украины обстреляно село Борки Валуйского городского округа. Снаряды упали в поле, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Село Борки находится в километре от украинской границы.

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