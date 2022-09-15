https://ria.ru/20220915/obstrel-1816926877.html

ВСУ обстреляли село Борки в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Борки в Белгородской области - РИА Новости, 15.09.2022

ВСУ обстреляли село Борки в Белгородской области

Белгородское село Борки было обстреляно со стороны Украины, пострадавших и разрушений нет, сообщил оперштаб Белгородской области. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:26

2022-09-15T11:26

2022-09-15T11:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

ситуация в днр и лнр

происшествия

россия

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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Белгородское село Борки было обстреляно со стороны Украины, пострадавших и разрушений нет, сообщил оперштаб Белгородской области."Со стороны Украины обстреляно село Борки Валуйского городского округа. Снаряды упали в поле, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Село Борки находится в километре от украинской границы.

https://ria.ru/20220915/vsu-1816908389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, украина, ситуация в днр и лнр, происшествия, россия