https://ria.ru/20220915/obstrel-1816889520.html
ВСУ ночью обстреляли Лисичанск из HIMARS
ВСУ ночью обстреляли Лисичанск из HIMARS - РИА Новости, 15.09.2022
ВСУ ночью обстреляли Лисичанск из HIMARS
Украинские войска в ночь на четверг выпустили четыре ракеты по Лисичанску в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T08:27
2022-09-15T08:27
2022-09-15T08:34
в мире
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
сцкк
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг выпустили четыре ракеты по Лисичанску в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.40 по н.п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, сцкк
В мире, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
08:27 15.09.2022 (обновлено: 08:34 15.09.2022)
ВСУ ночью обстреляли Лисичанск из HIMARS
Украинские войска ночью выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Лисичанску