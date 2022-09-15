https://ria.ru/20220915/obstrel-1816889520.html

ВСУ ночью обстреляли Лисичанск из HIMARS

ВСУ ночью обстреляли Лисичанск из HIMARS - РИА Новости, 15.09.2022

ВСУ ночью обстреляли Лисичанск из HIMARS

Украинские войска в ночь на четверг выпустили четыре ракеты по Лисичанску в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:27

2022-09-15T08:27

2022-09-15T08:34

в мире

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

сцкк

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг выпустили четыре ракеты по Лисичанску в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.40 по н.п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220914/postradavshie-1816862681.html

луганская народная республика

лисичанск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, сцкк